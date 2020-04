COVID-19: l’inquiétude grandit à Montréal-Nord

L’inquiétude est palpable à Montréal-Nord alors que cet arrondissement est maintenant en tête des secteurs les plus touchés par la COVID-19 dans la métropole.

Le CHSLD Laurendeau, situé sur le boulevard Gouin, aurait rejoint le CHSLD Ste-Dorothée de Laval au chapitre des cas confirmés de coronavirus, selon ce que rapportait TVA Nouvelles, mercredi.

Selon des données transmises par le CIUSSS-du-Nord-de-l’Île-de-Montréal, 177 résidents du CHSLD Laurendeau ont été déclarés positifs à la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, le centre pour aînés a enregistré 68 décès. Par ailleurs, sept de ses résidents ont guéri du virus.

À titre comparatif, au CHSLD Sainte-Dorothée, on compte 180 personnes testées positives et 82 décès.

Manque criant de personnel

D’autre part, la présidente de la FIQ dans le secteur nord de Montréal, Kathleen Bertrand, a indiqué que le CHSLD Auclair est aux prises avec un manque criant de personnel.

«Le week-end dernier, il manquait beaucoup de personnel au CHSLD Auclair. En principe, on doit avoir trois infirmières pour couvrir l’établissement. Il n’y avait cependant qu’une seule infirmière présente, même chose pour les infirmières auxiliaires. Il manque aussi 12 préposées aux bénéficiaires, a dit Mme Bertrand.

«C’est vraiment préoccupant comme situation. Quand on explique la situation à l’employeur, les réponses sont souvent floues, on nous dit qu’on va regarder ce qui se passe. On estime que ses réponses ne sont pas satisfaisantes», a-t-elle ajouté.

