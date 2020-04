COVID-19: près de 3000 morts, mais le déconfinement demeure la priorité

Le Canada s'est approché très près de la barre symbolique des 3000 morts, mercredi, mais c'est avant tout la question du déconfinement et de la relance de l'économie qui a occupé la majorité des provinces au pays.

Bien qu'il présente – de loin – le pire bilan lié à la COVID-19, qui s'est d'ailleurs encore alourdi avec 837 cas (total de 26 594) et 75 décès (total de 1761), le Québec a continué à marquer la cadence de la réouverture de l'économie pour les autres provinces du pays.

Après les plans de réouverture des écoles lundi et de relance des commerces mardi, le gouvernement de François Legault a annoncé, mercredi, que certaines régions confinées pourront commencer à lever leurs barrages routiers dès le 4 mai.

Vers la sortie de crise

Le Québec n'est pas le seul à rêver à la relance. D'autres provinces, en majorité plutôt épargnées par le coronavirus comme le Nouveau-Brunswick, ont déjà amorcé quelques pas vers un retour à la normale.

Le Manitoba, qui n'a annoncé qu'un seul nouveau cas mercredi, a décidé d'emboîter le pas. Dès le 4 mai, certaines entreprises jugées non essentielles pourront rouvrir leurs portes, incluant les commerces de détail, les salons de coiffure, les musées et bibliothèques, les campings et les terrasses des restaurants, ce qui représente un plan de relance bien plus ambitieux que celui du Québec

Les commerces devront cependant suivre de strictes règles limitant le nombre de clients qu'ils peuvent accueillir. Les restrictions sur les déplacements demeureront aussi en place.

«On annonce aujourd'hui de bonnes nouvelles et c'est grâce à vous», s'est réjoui le premier ministre Brian Pallister en s'adressant à ses concitoyens.

La Colombie-Britannique, de son côté, dévoilera la semaine prochaine son plan de relance, qui prendra un visage différent qu'ailleurs au pays. En effet, plusieurs types de commerces n'ont jamais eu à fermer dans cette province.

Le premier ministre John Horgan a affirmé, en conférence de presse, que sa province, qui annonce généralement entre 25 et 35 cas de COVID-19 par jour, «est enviée dans tout le pays». Il s'est toutefois gardé de donner une date d'entrée en vigueur de son plan, par crainte que des citoyens puissent assumer prématurément que les restrictions seront levées.

L'Ontario résiste

Faisant bande à part, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, n'a toujours pas souhaité donner de date de mise en application de son plan de relance économique dont les grandes lignes ont été présentées lundi.

«Je ne vais pas risquer la santé et le bien-être des gens en Ontario pour [sauver] quelques semaines ou mois», a affirmé M. Ford après avoir dit qu'il «espère» que le plan québécois fonctionnera.

Le Canada cumulait, mercredi, un total de 51 597 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La situation au Canada:

Québec: 26 594 (1761 décès)

Ontario: 15 728 (996 décès)

Alberta: 5165 (87 décès)

Colombie-Britannique: 2087 (109 décès)

Nouvelle-Écosse: 935 (28 décès)

Saskatchewan: 383 (6 décès)

Manitoba: 273 (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 258 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 118

Île-du-Prince-Édouard: 27

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Personnes atteintes par le virus: 51 597

Nombre de décès: 2997