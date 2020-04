PELLETIER (née DUROCHER)

Ghislaine



À Montréal, le samedi 25 avril 2020 est décédée, à l'âge de 70 ans, après 50 ans de vie commune, Ghislaine Durocher, épouse de Guy Pelletier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux fils Steve et Éric, ses soeurs Claudette (feu Jean-Marie), Viane (Del) et Rachel, sa belle-soeur Johanne (Yonus), son beau-frère Gilles (Denise), ses neveux et nièces, parents et amis.Dû à la situation actuelle, un recueillement aura lieu ultérieurement.