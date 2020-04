Des rues «priorité piétons» sur le Plateau-Mont-Royal

Les piétons auront priorité sur les voitures et la limite de vitesse sera limitée à 20 km/h sur certaines rues du Plateau-Mont-Royal à la fin du printemps.

• À lire aussi: Distribution de milliers de masques à Montréal-Nord

• À lire aussi: Québec doit hausser le nombre de tests à Montréal

• À lire aussi: L’inquiétude grandit à Montréal-Nord

L'arrondissement est en train d’esquisser le plan de ces nouvelles rues partagées, mais ne peut pas pour le moment indiquer quels endroits sont concernés.

«On s’en va vers un déconfinement progressif, vers un redémarrage progressif des activités économiques, donc on doit se préparer à offrir davantage d’espace aux gens qui vont vouloir se déplacer à pied et à vélo», a expliqué le maire d'arrondissement Luc Rabouin, rappelant que la distanciation sociale peut avoir ses limites dans les transports collectifs.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

L'arrondissement est en train d’esquisser le plan de ces nouvelles rues partagées, mais ne peut pas pour le moment indiquer quels endroits sont concernés.

«On s’en va vers un déconfinement progressif, vers un redémarrage progressif des activités économiques, donc on doit se préparer à offrir davantage d’espace aux gens qui vont vouloir se déplacer à pied et à vélo», a expliqué le maire d'arrondissement Luc Rabouin, rappelant que la distanciation sociale peut avoir ses limites dans les transports collectifs.

«Plus il va faire beau, plus les gens auront besoin, juste pour leur santé mentale, de sortir, d’aller prendre une marche. On est un quartier hyper dense : les gens ne peuvent pas tous se retrouver dans les parcs parce que là on va manquer de place. Donc on est obligé de créer de l’espace pour circuler», a fait savoir M. Rabouin.

L’arrondissement s’apprête donc à modifier la réglementation sur la circulation pour lui permettre d’identifier, par ordonnance, une rue partagée. Une telle mesure a déjà été prise par d’autres arrondissements par le passé, par exemple à Ville-Marie ou dans Le Sud-Ouest en 2019.

À la différence d’un corridor sanitaire, qui élargit l’espace réservé aux piétons avec des barrières, la rue partagée privilégie la cohabitation. Conducteurs et cyclistes doivent donner priorité aux piétons et leur céder le passage.

«Un piéton peut circuler à l’endroit de son choix, dans tous les sens. Il peut traverser la rue partagée en tout lieu et à tout moment», explique un document du ministère des Transports. La rue doit être aménagée de façon sécuritaire et la vitesse se limite à 20 kilomètres par heure.

«Il y a très peu de circulation automobile en ce moment, donc c’est vraiment un bon contexte pour démarrer une nouvelle façon de partager la rue à Montréal, dans Le Plateau particulièrement», estime M. Rabouin. S’il s’agit de mesures temporaires, dans un contexte de pandémie, l'élu de Projet Montréal n’est pas fermé à l’idée de maintenir ce concept par après.

Une rue partagée requiert moins d’aménagements qu’une rue piétonne, a précisé M. Rabouin, mais un effort de communication sera nécessaire pour familiariser les usagers de la route et s’assurer que les conducteurs réduisent la vitesse ou changent de trajet.