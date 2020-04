Éclosion de COVID-19 aux Jardins d’Évangéline: Surprise et tristesse pour les Ursulines de Québec

C’est la tristesse et l’étonnement au sein de la communauté des soeurs Ursulines à la suite de l’éclosion de coronavirus aux Jardins d’Évangéline, à Québec, où une cinquantaine d’entre elles résident.

La soeur Cécile Dionne, supérieure générale des Ursulines de l’union canadienne, explique que l’existence du premier cas au sein de l’établissement de Beauport n’aurait été décelée que vers la fin de la semaine dernière.

Ensuite, les mauvaises nouvelles se sont accélérées, à mesure que les usagers ont subi des tests de dépistage. Lundi, le CIUSSS de la Capitale annonçait que 32 résidents étaient atteints par la COVID-19.

Parmi ces personnes infectées, une minorité seulement, soit trois résidentes, sont membres des Ursulines. Les Soeurs Servantes du Saint-Coeur-de-Marie, qui occupent aussi l’endroit, seraient davantage affectées.

Déplorable

«C’est une situation qui est bien sûr déplorable. Je suis attristée», mentionne Cécile Dionne, qui n’habite pas elle-même à cet endroit.

Cette dernière avoue être «très surprise», disant que des mesures de confinement strictes sont pourtant en vigueur depuis de nombreuses semaines. Par exemple, les visites sont interdites et la distanciation physique est respectée.

«Nos soeurs ont toujours été très bien soignées, très bien traitées et le confinement était mis en place dès le début de la pandémie, à tel point que nos soeurs qui habitent la résidence autonome ne pouvaient pas aller à la résidence des soins de santé dès le premier jour du confinement», affirme la supérieure générale des Ursulines.

En dépit de ces mesures, «on dirait que le virus s’est trouvé un chemin», laisse-t-elle tomber.

«Dès que ç’a commencé à éclore, tout de suite, ça n’a pas traîné, il y a eu des tests faits à tous les résidents, samedi et dimanche», dit-elle.

Inquiétude

La religieuse ne blâme pas les responsables du complexe, en qui elle dit avoir toujours confiance. La résidence des Jardins d’Évangéline appartient au Groupe Lokia.

Selon les informations dont elle dispose, la plupart des personnes infectées seraient hébergées dans la maison de soins, et non dans le bâtiment principal, ce qui n’a rien pour la rassurer, puisque ces pensionnaires sont plus fragiles.

«Je suis inquiète. Je trouve que c’est une situation triste. Nous partageons l’inquiétude de beaucoup de nos concitoyens. Nous sommes appelés à partager cette situation-là avec tous nos frères et soeurs qui vivent eux aussi des deuils, des pertes et qui sont confrontés aux mêmes risques», conclut Mme Dionne.

Au moment d’écrire ces lignes, le Groupe Lokia n’avait pas retourné la demande d’entrevue du Journal.