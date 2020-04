Gagnante de «La Voix Junior 2»: À 13 ans, la rappeuse Sydney en mode apprentissage

En 2017, à 10 ans seulement, Sydney Lallier a raflé les grands honneurs de La Voix Junior 2. Avec son «flow» maîtrisé et son aisance devant les caméras, la jeune rappeuse a jeté les bases d’une carrière qu’elle développe depuis.

Elle est consciente que cette aventure télé a été synonyme de plusieurs bienfaits sur son art. «Ç’a m’a appris beaucoup d’affaires au niveau de la présence sur scène et du chant. J’ai appris beaucoup de techniques, comment être confortable avec un public, de savoir animer un public. J’ai aussi découvert un peu mon style, ce que j’aimais faire», détaille-t-elle.

Succès web

C’est ainsi qu’à la fin mars, Sydney a dévoilé Is That OK, une pièce rythmée en français dont le clip très coloré et dynamique a déjà généré plus de 200 000 visionnements. Le temps de ce montage, elle souhaitait changer un peu l’univers du rap qui rime souvent avec un aspect sérieux et des couleurs sombres.

«Cette chanson-là, c’était important pour moi de la faire en français parce que c’était quand même une chanson complexe. Et j’aimais montrer les parties complexes que j’étais capable de faire non seulement en anglais, mais aussi en français, vu que j’avais fait beaucoup de chansons en anglais à La Voix.»

«Je suis anglophone, ajoute la rappeuse. Je vais à l’école en anglais depuis que j’ai 4 ans. C’est sûr que l’anglais me vient un peu plus naturellement, mais le français, ça donne un autre grain de voix, un autre style, un autre regard sur ce que je suis capable de faire.»

Le joli succès Is That OK - premier extrait d’un album attendu cette année - fait suite au coup d’éclat qu’a été sa reprise dansante de Fake Love de la formation BTS, un clip qui a atteint 1,2 million de vues en six mois.

Ses aspirations

Elle n’est qu’en secondaire 2 et continue différents apprentissages - tant scolaires que musicaux -, mais Sydney a déjà des idées bien arrêtées sur ce qu’elle souhaite accomplir en matière d’écriture.

«J’aimerais vraiment être capable d’écrire des choses qui restent “pognées” dans la tête des gens. [...] Quand t’écoutes une chanson vraiment bonne, tu n’es pas capable de te la sortir de la tête. Elle est toujours dans le fond de ta tête et tu n’es pas capable de penser à quelque chose d’autre.»

Même si elle semble très à l’aise dans son clip Is That OK et les différentes vidéos qu’on peut apprécier sur YouTube, l’adolescente aimerait aussi grandement améliorer sa coordination.

«J’aimerais ça être un peu plus articulée. Moi, tomber en danse, ça m’arrive très souvent. Quand on a filmé Fake Love dans la rue, je suis rentrée dans les danseurs à peu près cinq fois. Je suis la moins articulée au monde. [...] Avoir un peu plus d’énergie aussi parce que des fois, je suis tellement concentrée à avoir les bons mouvements que j’ai moins d’énergie.»

Consciente d’être un modèle pour une partie de la jeune génération, Sydney a également un thème de prédilection qu’elle souhaite souvent aborder en chanson. «J’aime parler d’égalité. Que ce soit les races, les filles et les garçons, les adultes ou les enfants, j’aime parler du fait qu’on est tous égaux. Il n’y en a pas un mieux que l’autre.»

Ses influences

Quand on lui demande quels sont les artistes qui la passionnent, Sydney n’hésite pas: la chanteuse américaine Billie Eilish et le groupe coréen BTS sont de grandes sources d’inspiration.

«Je les adore, dit-elle. C’est vraiment ce que j’aimerais faire dans la vie. Je les regarde comme mes idoles, ceux à qui j’aimerais ressembler bientôt.»