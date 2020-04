Je reste chez nous

Coup de cœur

Livre : mãn - Kim Thúy

Alors que la période actuelle peut apporter son lot d’incertitudes et d’angoisses, les romans de Kim Thúy, par leur douceur et leur finesse, peuvent contribuer à créer une pause bienveillante, comme un voyage paisible en dehors du quotidien. À travers mãn, Kim Thúy dresse le portrait d’une femme vietnamienne qui s’est installée au Québec pour ensuite ouvrir un restaurant. On la suit dans ses difficultés comme dans ses rencontres riches et amoureuses, dans ses recettes toutes plus alléchantes les unes que les autres.

Disponible depuis avril 2013

Je reste

Discussion

Comment la pandémie affecte-t-elle notre accès à l'information?

L'Atelier d'innovation sociale Mauril-Bélanger et l’École d'innovation sociale Élisabeth-Bruyère organisent aujourd’hui une discussion portant sur l’accès à l’information à l’heure du coronavirus. Gabrielle Brassard-Lecours, journaliste indépendante et présidente de l’AJIQ, et Nellie Brière, stratège en communications numériques et médias sociaux, seront invitées pour l’occasion.

Aujourd’hui de 15h à 16h. L’inscription à la conférence est possible via la page Facebook de l’événement.

Vidéoclip

Sur mon épaule - Les Cowboys Fringants

Le groupe Les Cowboys Fringants a dévoilé lundi un tout nouveau vidéoclip de leur chanson «Sur mon épaule», un projet qui a nécessité la collaboration de plus de 300 fans d’ici et de partout à travers la francophonie européenne. Répondant à un appel lancé par la formation sur ses réseaux sociaux, le vidéo est constitué de près de 2000 images coloriées par eux et elles.

Disponible depuis le 27 avril sur YouTube

Exposition

Les objets du quotidien

Alors que l’Université est présentement fermée, le Centre de design de l'UQAM propose des expositions virtuelles en revisitant ses archives photographiques. Trois expositions sont ainsi accessibles en ligne, à savoir «Cintres», «Brosses» et «24 heures dans la vie d’un coucou suisse», regroupées sous le titre «Les objets du quotidien».

Disponible depuis le 15 avril sur centrededesign.com

Cinéma

La fameuse invasion des ours en Sicile

Les salles de cinéma étant présentement fermées en raison de la pandémie de la COVID-19, le cinéma moderne propose désormais la location de films en ligne. Le long métrage d’animation « La fameuse invasion des ours en Sicile», réalisé par Lorenzo Mattotti, est actuellement disponible.

En ligne depuis le 23 avril via cinemamoderne.com

Sport

Lemieux, Bourque, Lecavalier et autres champions d’ici lèvent la Coupe Stanley

La chaîne TVA Sports diffuse cette semaine les matchs ultimes de certains grands joueurs québécois qui ont soulevé la Coupe Stanley. Ce soir, le septième match de la finale de la Coupe Stanley de 2009 sera diffusé, où les Penguins de Pittsburgh, incluant les joueurs Marc-André Fleury, Pascal Dupuis, Kris Letang, Maxime Talbot, Philippe Boucher et Mathieu Garon, ont remporté la victoire face aux Red Wings de Détroit.

Ce soir à 19h sur TVA Sports

Série web

Rima et Jacob

Le Festival Longue vue sur le court présente jusqu’au 3 mai une édition jeunesse pour accompagner les jeunes du Québec actuellement confinés chez eux. En parallèle, le festival diffuse également les séries web et les projets documentaires de la cohorte du Programme Mixte - Documentaire et fiction, dont la série en trois épisodes Rima et Jacob, de Myriam Farsaoui, Luis Peinado et Nouhaymane Amahrit, racontant l’histoire d’amour tenue cachée entre deux adolescents.

Disponible jusqu’au 3 mai sur longuevuesurlecourt.com

Télé

Impact

Le film Impact, mettant en vedette Arnold Schwarzenegger, raconte l’histoire d’un contremaître dont la vie est bouleversée, alors qu’il a perdu sa femme et sa fille enceinte dans un accident d'avion. Il tentera de se venger en confrontant le contrôleur aérien en charge ce soir-là.

Ce soir à 20h sur les ondes de V

Album

L’échappée - Marquise Desmarais

L’autrice-compositrice-interprète Marquise Desmarais propose avec L’échappée un premier album en carrière à travers lequel elle propose des sonorités pop-folk bien efficace.

Disponible depuis le 24 avril