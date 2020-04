Joe Biden doit-il se réjouir de l’appui d’Hillary?

Mardi, Hillary Clinton appuyait officiellement Joe Biden pour la présidentielle 2020. Si on a parfois avancé qu’elle entretenait des velléités d’une nouvelle candidature cette année, il ne faisait aucun doute qu’elle joindrait le camp de l’ancien président.

L’annonce de l’ancienne First Lady démontre une fois de plus que les démocrates se serrent les coudes et qu’ils présentent pour une rare fois un front uni. Outre la confirmation de cette unité, l’appui d’Hillary change-t-il réellement la donne pour Joe Biden?

Il est permis d’en douter. Biden et Clinton représentent tous les deux l’establishment du parti et il y a bien peu de différences majeures dans leurs plateformes. Hillary entraîne-t-elle dans son sillon des électeurs qui n’avaient pas déjà décidé d’appuyer le candidat démocrate? Je ne le crois pas.

S’il y a une retombée potentielle à envisager, elle réside dans le synchronisme de l’annonce. Hillary Clinton est encore populaire auprès d’une bonne part de l’électorat féminin et elle accorde son appui au moment où les allégations d’agression sexuelle à l’endroit de Biden obtiennent un second souffle. En se joignant à l’ancien vice-président elle lui permet de défrayer la nouvelle et de reléguer, ne serait-ce que très brièvement, les accusations de Tara Reade.

Au-delà des quelques réflexions que je partage plus haut, l’annonce d’hier ne constitue donc pas une nouvelle majeure. Biden a besoin de tous les appuis qu’il peut engranger, mais il pouvait se passer de celui d’Hillary.

S’il veut voir le couple Obama mener la campagne et que les contributions de ses principaux rivaux dans la course à l’investiture sont appréciées, on peut même avancer que Biden aimerait qu’Hillary soit discrète pour les prochains mois. Le rappel de son échec est douloureux pour tout le monde et on a déjà tiré des leçons de sa défaite surprise. Soyez assurés que Biden ne négligera pas la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin.