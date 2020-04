La Bourse de Londres au-dessus des 6000 points, une première depuis le 11 mars

LONDRES | La Bourse de Londres accélérait mercredi matin (+0,75 %) et repassait au-dessus des 6 000 points pour la première fois depuis le 11 mars, encouragée par un rebond du pétrole et la perspective d’un déconfinement en Europe.

Vers 8 h 20 (2 h 20 à Montréal), l’indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 44,67 points à 6 003,17 points.

Il n’avait plus évolué au-dessus des 6 000 points depuis le 11 mars et récupère donc ses pertes du 12 mars, jour où il avait plongé de plus de 10 % — la pire séance depuis octobre 1987.

«L’optimisme entourant la réouverture des économies, les solides ventes d’Alphabet (maison mère de Google) et la hausse des prix du pétrole soutiennent la tendance ce matin», résume Fiona Cincotta, analyste chez Gain Capital.

La France a notamment détaillé son plan de déconfinement qui aura lieu à partir du 11 mai. Au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson a promis d’en dire plus très bientôt.

«Cela dit, les inconnues sont encore nombreuses», notamment «l’impact économique exact du coronavirus», selon Mme Cincotta.

«Les investisseurs sont face au même dilemme que les gouvernements: la réouverture va-t-elle marcher ou conduire à une seconde vague de contaminations?», souligne-t-elle.

Pour Craig Erlam, analyste chez Oanda, «c’est pas mal de voir un peu d’optimisme dans ces temps difficiles, mais cela semble en décalage avec la réalité».

«Cela dit, nos vivons dans un monde avec un soutien sans précédent des banques centrales et l’argent doit bien aller quelque part», dit-il à l’AFP.

En attendant, le marché va tourner son regard vers les États-Unis avec dans la journée les chiffres du produit intérieur brut (PIB) pour le premier trimestre et la fin d’une réunion de la banque centrale américaine.

LE SECTEUR PÉTROLIER GRIMPE, profitant d’un fort rebond des prix du pétrole sur le marché asiatique dans un marché très erratique et au lendemain d’une dégringolade. BP prenait 3,85 % à 334,50 pence et Royal Dutch Shell (action «B») 3,22 % à 1 449,59 pence.

BARCLAYS BONDIT (+5,52 % à 103,16 pence). Le marché faisait fi d’une chute de 42 % du bénéfice net de la banque au premier trimestre en raison du choc économique causé par le coronavirus.

WPP MONTE (+3,39 % à 610,40 pence). Le géant de la publicité a pourtant subi une baisse d’activité au premier trimestre et annoncé qu’il doit supprimer des emplois en raison de la crise actuelle, sans donner de chiffres.

IAG RECULE (-4,61 % à 207,86 pence). Le groupe aérien a annoncé qu’il allait perdre de l’argent au premier trimestre et allait supprimer 12 000 emplois chez British Airways, compte tenu de la crise du secteur.