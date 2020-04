La course aux poursuites dans les CHSLD

On a vu récemment que plusieurs actions collectives avaient été intentées contre certains CHSLD, privés ou publics, par diverses firmes d’avocats, en plein cœur de la pandémie. Ne peut-on pas se garder une certaine décence et attendre que la poussière retombe avant de sauter dans l’arène judiciaire?

Bien que j’estime que ma profession est noble et qu’il est important que chacun puisse obtenir justice lorsque ses droits sont bafoués, je me questionne fortement sur les recours en justice qui sont entamés alors que les familles, à qui j’offre toutes mes sympathies, sont encore sous le choc.

Le commentaire d’un lecteur lors d’un précédent article que j’avais écrit sur les poursuites qui ont été prises contre les CHSLD m’a fait réfléchir : « C’est normal que les avocats pour s’en mettre plein les poches, les corps sont à peine refroidis qu’ils veulent leurs part. Inhumain, au moins attendez la fin de la pandémie».

VITES SUR LA GÂCHETTE

Certains bureaux d’avocats sont effectivement vites sur la gâchette pour déposer des procédures en Cour lorsque des incidents surviennent malgré qu’ils ne connaissent pas encore vraiment tous les tenants et aboutissants de ce qui s’est passé. Si faute il y a, elle devra être prouvée et on ne sait pas exactement d’où elle vient encore.

D’ailleurs les enquêtes du coroner ne sont pas encore terminées dans ces dossiers. Il y a un fond de vérité dans le commentaire du lecteur ci-haut et je comprends l’opinion de certaines personnes dans population lorsqu’on voit des recours judiciaires entrepris si rapidement.

Cependant, ce n’est pas à cause que les avocats veulent s’en mettre plein les poches, mais bien parce qu’il y a un problème dans la procédure de l’action collective.

LE PREMIER ARRIVÉ LE PREMIER SERVI

Le problème, c’est que les règles de l’action collective prévues par le Code de procédure civile ici au Québec équivalent à ce qu’au final ce soit comme si c’était le premier arrivé le premier servi.

En effet, l’action collective nécessite un représentant, quelqu’un qui pourra poursuivre au nom de toutes les personnes qui se retrouvent dans la même situation et qui ont eu le même genre de dommage. Une fois le représentant trouvé, la demande doit être autorisée par un juge et une fois que c’est autorisé, seulement une action collective couvrira un territoire donné...

Vous pouvez maintenant comprendre la course contre la montre lorsqu’il y a des suspicions de fautes à l’encontre d’un organisme! Surtout qu’on ne se cachera pas la tête dans le sable: ce genre de recours peut être très payant pour un cabinet d’avocat. On va chercher un pourcentage sur des grosses sommes d’argent puisqu’on cumule le montant des réclamations par plusieurs personnes. 25% de 10 millions ou de 1 milliard ça se prend bien.

Cependant c’est du «tout ou rien» puisque si ça ne fonctionne pas, le cabinet en question peut perdre beaucoup vu les ressources qu’il doit engager et ce malgré le fond d’aide aux actions collectives.

QUE LE MEILLEUR GAGNE

Il n’y a pas de mécanisme dans la loi qui permet de choisir une action collective préférentiellement à une autre déjà déposée dans la province si elle est plus pertinente et plus adéquate à bien représenter le groupe ciblé. Le juge ne peut que l’autoriser ou pas...Elle remplit les critères ou pas...On ne regarde pas la qualité de celle-ci.

Cette procédure donne l’impression d’une course à la poursuite ! Un peu comme ce que l’on voit au États-Unis quand un avocat se présente à l’hôpital immédiatement après un accident pour donner sa carte d’affaire à quelqu’un qui est gravement blessé.

Cette situation à mon avis, partagé également par Me Jean-Paul Boily, que j’ai reçu à Avocats à la Barre sur QUB Radio, fait très mal paraître la Justice puisqu’il y a déjà des poursuites alors que la situation n’est pas encore éclaircie.

En passant, ce n’est pas légal au Québec qu’un avocat se présente dans les hôpitaux pour donner des cartes d’affaires à des gens qui ont été blessés dans le but de les inciter à prendre des poursuites. Ce n’est pas pour rien, ça paraît mal, comme tout ce qui n’est pas éthique !

Quelqu’un qui est sous le choc ne peut pas prendre une décision éclairée pour une chose aussi importante que de prendre des procédures judiciaires...faites le parallèle avec les familles des victimes des CHSLD.

La solution que propose Me Jean-Paul Boily afin de régler la problématique serait d’amender la loi pour faire comme dans les contrats d’assurance et d’exiger un minimum de jours ou de mois, suite à un événement, pour que la compagnie puisse évaluer la situation et donner sa position. Il en est de même en matière municipale où il faut d’abord aviser la ville avant de poursuivre.

De plus, il faudrait que les juges puissent pouvoir choisir la meilleure action collectives qui représente le mieux les intérêts des victimes au lieu que ce soit une course comme c’est le cas en ce moment.

Vous pouvez écouter l’entrevue de Me Jean-Paul Boily ci-dessous:

Comme avocat, on sait que ces procédures engendrent des frais importants pour toutes les parties impliquées et que l’État en paye une partie en matière d’action collective avec le fond d’aide aux actions collectives.

Or, le nouveau Code de procédure civile en vigueur depuis 2016 favorise grandement le dialogue et les possibles règlements des dossiers. Il serait beaucoup plus sagede favoriser cette avenue dès le départ en matière d’action collective plutôt que de foncer tête première dans des recours hâtifs intentés avant même de connaître l’issue d’un dommage.

Les familles des victimes ont besoin d’être rassurées et justice doit être faite si des fautes ont été commises. Cependant, avant d’entreprendre des actions en justice, il faut que l’état de choc passe pour prendre les meilleures décisions et comprendre ce qui s’est réellement passé. Elles devraient pouvoir prioriser leur santé suite à un événement grave dans leur vie et ne pas avoir à s’inquiéter, pour l’instant, de comment elles pourront obtenir réparation.