La culture en suspens

Le secteur des arts traverse des difficultés sans précédent, dont la gravité n’a d’égale que l’incertitude entourant les semaines et les mois à venir. Le 24 Heures s’est entretenu avec quelques artistes et intervenants du milieu pour tenter de recueillir leurs réflexions et ainsi mieux comprendre les voies de la relance.

«Un des grands enjeux à l’heure actuelle, c’est la durée des mesures universelles qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral», a indiqué d’emblée Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada.

«Le gouvernement fédéral a annoncé des subventions qui ont un très bon effet pour soutenir les travailleurs autonomes et les salaires des entreprises culturelles. Mais on sait que pour les arts de la scène, pour les arts visuels et les musées, les mesures sanitaires vont s’étendre tout l’été, et peut-être pour une partie de l’automne. Il va donc falloir que l’aide soit maintenue pour le secteur de la culture qui va subir les conséquences du confinement.»

Dans un tel contexte, et compte tenu du brouillard qui persiste quant aux mesures et programmes à venir des autorités publiques, une partie du soutien au milieu des arts doit provenir des individus eux-mêmes, selon Simon Brault.

«Dans les moyens très concrets que les gens peuvent utiliser, il y a ce qu’on appelle le billet solidaire, a-t-il expliqué. Des gens qui décident par exemple de ne pas exiger le remboursement de leur billet de spectacle ou de leur abonnement, surtout pour les compagnies locales, des gens qui sont abonnés aujourd’hui au Théâtre de Quat’Sous, au Théâtre Duceppe ou ailleurs. Ça, c’est sûr que ça aide directement le milieu de la culture.»

En ligne

Si plusieurs organisations culturelles ont momentanément arrêté leurs activités, il demeure évidemment possible d’encourager les artistes locaux via l’achat en ligne. La solution, c’est notamment d’encourager la culture par les voies encore accessibles, selon l’autrice Sarah-Maude Beauchesne.

«C’est de magasiner en ligne sur les sites des librairies indépendantes par exemple, a suggéré l'autrice. C’est vraiment d’essayer de se forcer, peut-être pas de relire Harry Potter 4 pour une cinquième fois, mais plutôt de laisser la chance aux auteurs québécois de prouver qu’ils peuvent nous faire voyager autant que n’importe qui.»

«Ça va rester l’achat de musique, propose pour sa part Alexandre Poulin, auteur-compositeur-interprète. Le “streaming”, on le sait, ce n’est pas quelque chose qui est très payant. Je pense que pour la majorité des artistes qui ont des boutiques en ligne, ça peut passer par là.»

Spectacles

Les concerts se multiplient actuellement sur les nombreuses plateformes en ligne, allant des désormais classiques «Facebook Live» aux formules sur réservation, parfois payantes. Plusieurs initiatives ont été lancées depuis le début du confinement pour tenter de soutenir ces productions web, dont les spectacles #CanadaEnPrestation du Centre national des Arts (CNA), qui cherche à financer les prestations en ligne d’artistes canadiens. Il y a aussi le programme «Connexion Création» du Conseil des arts du Canada, qui vise à subventionner des artistes souhaitant faire migrer leurs contenus vers des plateformes numériques.

Si ces nombreuses avenues peuvent apporter une visibilité bienvenue aux artistes qui choisissent de s’y engager, elles peuvent néanmoins se révéler problématiques à quelques égards.

«Je ne suis vraiment pas contre les concerts en ligne, mais je suis mitigé. J’ai de la difficulté à me positionner, a dit Alexandre Poulin. Parce que ton show, il est vu par un peu n’importe qui dans le confort de son salon. Il y a toute cette propension-là à créer du réel en direct dans des salles de spectacle que tu ne veux pas perdre. Je pense aussi aux musiciens accompagnateurs. Pour moi, ma gang, c’est devenu des amis au fil du temps. Mais la journée où je fais un show en ligne au lieu d’en faire 125, eux autres sont payés juste une fois. Eux perdent leur gagne-pain.»

«Ça ne rapportera jamais ce que rapportent 125 shows, c’est impossible, a poursuivi celui qui a dû mettre sur pause une longue tournée à travers tout le Québec. On se le dit tout le temps, la part qui nous permet de gagner nos vies aujourd’hui, c’est sur la route. Donc à partir du moment où tu enlèves ça...»

La Fondation des artistes

Enfin, la Fondation des artistes, une organisation fondée par des membres de l’Union des artistes il y a maintenant 35 ans, peut également apporter une aide d’urgence salutaire aux travailleurs du secteur culturel qui ont vu, dans les dernières semaines, leurs revenus s’effriter.

«Ce qu’on fait à la Fondation des artistes, c’est de l’aide d’urgence, de manière ponctuelle, pour des artistes qui font face à une crise financière», a expliqué Michel Laperrière, président de la Fondation.

«L’année passée, on a versé 270 000$ en douze mois, et depuis le début du confinement, on a versé jusqu’à maintenant 200 000$, a-t-il poursuivi. On appelle ça une crise. Ce qu’on fait en un an, on est en train de le faire en un mois.»

Il est possible de faire un don directement à l’organisation pour qui voudrait soutenir autrement le milieu des arts.

«C’est certain que si le public en général veut contribuer à la Fondation des artistes, c’est formidable, a suggéré humblement Michel Laperrière. En même temps, les gens sont sollicités de toutes parts, il y a beaucoup d’enjeux urgents aussi, les banques alimentaires par exemple. Mais pour la culture, on peut certainement faire un don à la Fondation des artistes. Moi je dis: “35 ans - 35$”. Ce n’est pas grand-chose 35$, c’est peut-être le prix d’un billet qu’on aurait acheté.»