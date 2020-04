Contrairement à Montréal qui a gelé les embauches la semaine dernière, la Ville de Québec continue de recruter des employés malgré le contexte de pandémie mondiale.

Entre le 12 mars et le 27 avril, la Municipalité a ainsi organisé une cinquantaine d’entrevues par vidéoconférence et a embauché 26 personnes.

« Seules les embauches dans des services considérés essentiels ou en soutien aux services essentiels ont été faites, comme des postes en informatique ou de constables au Service de police. À noter que ces postes auraient tout de même été dotés s’il n’y avait pas eu de crise », a indiqué David O’Brien, porte-parole de la Ville.

Plusieurs emplois

Selon une autre porte-parole, Rose-Marie Ayotte, « les projets qui étaient en cours sont maintenus. Suivant l’évolution de la situation, la Ville adaptera ses décisions concernant les dossiers à prioriser ainsi que les ajustements budgétaires à effectuer. Il est encore trop tôt pour se positionner sur le sujet ».

Un coup d’œil sur le site internet de la Ville permet de réaliser la variété des emplois qui sont toujours affichés. On y trouve pêle-mêle une centaine de postes liés aux champs d’études (été 2020), plusieurs emplois d’été liés aux loisirs, un poste de conseiller en pratiques de gestion et au budget, un autre de mécanicien d’équipements motorisés et un poste permanent de directeur de division des ateliers de l’Est. Des postes temporaires de techniciens en foresterie urbaine sont également offerts.

5116 travailleurs

Rien ne change donc – pour le moment – en ce qui a trait aux embauches qui figuraient déjà dans le budget 2020 de la Ville déposé en novembre 2019, bien avant l’apparition de la COVID-19.

Selon ce document, l’effectif total de la Municipalité doit augmenter de 99 employés en 2020 et passer à 5116 travailleurs, soit un niveau jamais atteint depuis 2012.

Notons que la Ville de Québec a annoncé, à la fin mars, la mise à pied d’environ 2000 employés occasionnels. Il s’agissait essentiellement de personnel non régulier qui travaille sur les plateaux aquatiques, à ExpoCité, au Centre de foires, aux loisirs ainsi que des cols blancs, des cols bleus et des professionnels.