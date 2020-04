Le baseball de retour pour le 4 juillet?

Si pour l’essentiel la couverture médiatique se concentre comme il se doit sur la COVID-19 et sur l’état de l’économie américaine, nos voisins pourraient bien se divertir un peu en regardant des matchs de leur passe-temps national d’ici quelques semaines.

Selon le USA Today, on aurait donc retenu le jour de la fête nationale pour reprendre les activités. Après des camps d’entraînement qui se dérouleraient en juin, la saison débuterait en juillet, mais sans la présence des spectateurs dans les estrades.

Si aucune décision n’est officiellement prise pour l’instant, on réfléchit à la possibilité de regrouper toutes les équipes dans une seule ville ou encore dans un nombre restreint de villes de quelques États du sud et du sud-ouest. L’Arizona, le Texas et la Floride sont les États dont les noms sont fréquemment mentionnés.

De tous les sports professionnels aux États-Unis, le baseball est peut-être celui qui se retrouve dans la situation la plus précaire actuellement. Si le hockey et le basket-ball se jouent à l’intérieur et que la météo a peu d’incidences sur leurs activités, le baseball doit avoir terminé son calendrier avant la mi-octobre. Jouer au baseball en novembre est impensable.

Quand on tente d’évaluer les pertes encourues par les équipes du baseball majeur, il ne faut pas oublier d’ajouter à l’équation le sort des filiales. Les équipes de la MLB peuvent encore compter sur les revenus tirés de la télédiffusion des matchs, mais pour les équipes affiliées, les revenus reposent sur la vente de billets.

Plusieurs parties ayant déjà été annulées, les prochains mois pourraient bien décider du sort de quelques équipes qui ne seront pas en mesure de poursuivre leurs activités. Pensons aussi à toutes les équipes du baseball mineur et du baseball indépendant. Combien de joueurs déjà mal payés se retrouveront sur le carreau? Combien de villes perdront des revenus associés à la présence de ces équipes?

Si le portrait est ici aussi très sombre, les Américains accueilleraient malgré tout avec joie le retour d’un divertissement qui pourrait leur permettre de s’évader l’espace de quelques heures. Passionné de baseball, je me laisserai assurément tenter par quelques matchs!