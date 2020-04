Le doublage a repris

Alors que les producteurs québécois se demandent encore quand ils pourront recommencer à tourner leurs films et séries télé, les studios de doublage de Montréal ont repris leurs activités cette semaine après avoir été en pause forcée pendant plus d’un mois à cause de la pandémie de COVID-19.

« Ça s’est bien passé, tout le monde était content de pouvoir reprendre le travail, a relaté Francine Martel, coordonnatrice au doublage chez Cinélume. Ce studio montréalais a entrepris cette semaine le doublage de quelques films américains qui sortiront plus tard cette année. »

Le comédien Benoît Rousseau, qui double les voix de plusieurs acteurs hollywoodiens, dont Nicolas Cage et Dwayne Johnson, n’a pas caché qu’il était un peu craintif avant de retourner au boulot : « J’avais une petite inquiétude, mais je me suis finalement aperçu que tout le monde ressent la même chose et qu’on est tous tellement prudents qu’il y a finalement très peu de risques », a-t-il indiqué au Journal après sa première journée de doublage.

« C’est ma job et ça fait du bien de la faire de nouveau. Il y avait d’ailleurs un petit côté retour de vacances cette semaine. »

Protocole sanitaire

Le retour au travail de l’industrie du doublage s’est effectué selon un protocole sanitaire établi par l’Association nationale des doubleurs professionnels (ANDP) et l’Union des artistes (UDA). Le directeur général de l’UDA, Alexandre Curzi, est allé visiter les studios de doublage la semaine dernière pour s’assurer que les mesures nécessaires avaient bien été mises en place.

Photo courtoisie, CINÉLUME

« Il nous a dit qu’il ne voyait pas ce qu’on pouvait faire de plus et que c’était plus sécuritaire de venir dans nos studios que d’aller faire l’épicerie », a souligné Francine Martel en ajoutant que des panneaux de plexiglas avaient été installés entre le comédien et le directeur de plateau.

« La grande différence avec avant, c’est qu’on ne fera plus de scènes d’ambiance avec plusieurs comédiens en même temps. On va enregistrer une seule voix à la fois et on a prévu du temps entre chaque comédien pour bien désinfecter le micro et les surfaces qui ont été touchées. »

Selon l’ANDP, au moins sept maisons de doublage québécoises – dont Cinélume, MELS, Pixcom et Difuze – ont repris leurs activités cette semaine, ce qui représente du travail pour près de 300 personnes.