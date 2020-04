Le potin de confinement de l’animatrice Maripier Morin

La machine à rumeurs peut arrêter de s’emballer. Maripier Morin forme bel et bien un couple avec l’acteur Jean-Philippe Perras. L’animatrice a révélé cette information mercredi soir dans Mais pourquoi ? en confinement à Z.

Le chat est sorti du sac en ouverture de programme, quand Perras, qu’on connaît notamment pour ses rôles dans L’heure bleue, Toi et moi et 30 Vies, est apparu à l’écran équipé d’une claquette pour annoncer le début du tournage de l’émission, consacrée aux relations de couple, familiales et sexuelles en période de confinement.

Devant la caméra, Maripier Morin a ensuite déclaré qu’elle tenait à mettre cartes sur table en raison du caractère de Mais pourquoi ?, qu’elle décrit comme « une série documentaire immersive ». Elle ne voyait pas comment elle pouvait « faire un show qui parle des relations humaines en temps de confinement » sans dire aux gens qu’elle traversait cette période avec son copain.

« Quand j’ai commencé à travailler sur cette série, je voulais le faire avec le plus de transparence possible », a-t-elle précisé.

« Ça m’appartient »

Avis aux amateurs de potins qui voudraient connaître tous les détails du couple Morin-Perras, Maripier a fait savoir qu’elle n’avait « aucun désir » d’en parler davantage. « C’est là que je trace la ligne, a-t-elle souligné. Ça m’appartient. »

Signalons toutefois que plus tard dans l’émission, deux fois plutôt qu’une, l’animatrice a laissé entendre qu’en raison du stress lié au confinement, sa libido n’était pas particulièrement élevée depuis quelque temps.

La rumeur entourant Maripier Morin et Jean-Philippe Perras avait commencé à courir l’été dernier après le tournage de l’excellente série du Club illico La faille, dans laquelle ils jouent un couple de nouveaux parents.

Z a certainement profité de l’intérêt du public pour les amours de l’ex-conjointe du hockeyeur Brandon Prust en publiant sur Facebook, dimanche dernier, un extrait de l’épisode de Mais pourquoi ? dans lequel Maripier indiquait qu’elle était en confinement avec son chum.

« On apprend à encore plus se connaître au quotidien, mais c’est sûr qu’il y a des petites affaires qui tombent sur les nerfs l’un de l’autre. On essaie de s’ajuster. C’est un début de relation complètement fusionnel », l’entend-on dire dans le clip d’une quarantaine de secondes.

Coup d’éclat

Ce n’est pas la première fois que Mais pourquoi ? défraie la chronique. La série avait commencé à piquer la curiosité du public avant même d’entrer en ondes, au printemps 2019, quand des photos de Maripier Morin en bikini dans une compétition de fitness s’étaient retrouvées sur Instagram. Puis en novembre dernier, l’épisode consacré au tabou de l’argent avait fait jaser puisque l’animatrice y révélait qu’elle avait gagné 1,3 million $ l’année précédente.