Les Jeux de Tokyo seront «difficiles» à organiser si la pandémie n'est pas contenue

Les Jeux olympiques de Tokyo seront «difficiles» à organiser si la pandémie de coronavirus n'est pas contenue d'ici à l'été 2021, a déclaré mercredi le premier ministre japonais Shinzo Abe.

«Nous devons organiser les JO pour témoigner de la victoire de l'humanité sur le coronavirus», a affirmé Abe devant le parlement.

«Si nous ne sommes pas dans cette situation, il est difficile (d'organiser) les Jeux», a-t-il poursuivi en insistant sur l'importance de développer un vaccin et un traitement.

«On a toujours dit qu'on allait accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de manière sûre et aboutie pour les athlètes et les spectateurs. Je pense que (les JO) ne peuvent pas avoir lieu de manière aboutie si la pandémie n'est pas contenue», a-t-il ajouté.

La pandémie de coronavirus a déjà entraîné un report d'un an des JO, désormais prévus à l'été 2021.

Les déclarations du chef du gouvernement interviennent un jour après celles du président du comité d'organisation des JO Yoshiro Mori, qui a affirmé mardi que les Jeux devraient être annulés si la pandémie n'était pas maîtrisée d'ici à l'année prochaine.

Un porte-parole de Tokyo 2020 a toutefois précisé à la presse que les remarques de Mori ne reflétaient que sa pensée personnelle.

La pandémie de Covid-19 a causé la mort de 217 000 personnes dans le monde. Au Japon, 14 000 personnes ont été contaminées et 400 sont décédées. Le pays a décrété un état d'urgence d'un mois.