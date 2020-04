Les riches investisseurs attendent une nouvelle chute boursière pour réinvestir

La majorité des riches investisseurs attendent une nouvelle déconvenue boursière pour revenir en jeu, a indiqué un sondage réalisé par UBS Global Wealth Management et publié mercredi.

Le sondage fait auprès des investisseurs et propriétaires d’entreprise disposant d’au moins 1 million $ US de revenus qui peuvent être investis a montré que 61 % des répondants souhaitaient voir les marchés chuter de 5 à 20 % avant de racheter, alors que 23 % ont estimé qu’il s’agit d’un moment pour investir.

Les répondants sont toutefois pessimistes pour l’avenir, puisque 60 % d’entre eux ont déclaré qu’une récession d’ici un an pourrait se produire. À l’inverse, la quasi-majorité a estimé que les perspectives à long terme sont positives.

«Alors que l’optimisme des investisseurs à court terme dans le monde a considérablement baissé, les niveaux semblent s’aligner au niveau régional sur le cycle pandémique, a déclaré Paula Polito, vice-présidente de division chez UBS Global Wealth Management au site financier Bloomberg. En Asie, où la crise a eu lieu plus tôt, les investisseurs semblent être légèrement plus optimistes quant aux actions de leur région. En revanche, l’optimisme semble plus faible aux États-Unis, qui connaissent actuellement un sommet dans la crise.»

Les répondants suivent ainsi l’avis de nombreux experts, qui prédissent que les places boursières mondiales connaitront une reprise en W. Après la chute historique du mois de mars, les cours sont repris 20 % depuis le minimum atteint fin mars. Toutefois, à cette hausse succédera une nouvelle chute avant un rebond durable.

Près de la moitié des sondés prévoient de ne pas toucher à leur portefeuille, tandis que 37 % vont investir davantage, contre seulement 16 % qui souhaitent réduire leurs investissements.

UBS a interrogé 2928 investisseurs et 1180 propriétaires d’entreprises entre le 1er et le 20 avril.