LNH: la phase deux au mois de mai?

À la suite d’une réunion du Comité pour la relance, mercredi, la Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé qu’elle visait un passage à la phase 2, qui permettra aux joueurs de reprendre l’entraînement en petits groupes, «vers le milieu ou la fin du mois de mai».

Le circuit Bettman a toutefois indiqué qu’aucun calendrier n’a été préparé pour un retour à la compétition. D’ici là, la LNH demande au personnel et aux joueurs de poursuivre le confinement mis en place le 12 mars.

«La date précise de la transition vers la phase 2 demeure indéterminée, peut-on lire dans un court communiqué. Toutefois, en tenant pour acquis que les conditions vont rester favorables – et selon la situation des marchés –, nous croyons que ce sera possible vers le milieu ou la fin du mois de mai.»

«Les directives spécifiques pour les joueurs et le personnel à propos des activités seront fournies à ce moment.»

Gary Bettman, Bill Daly, Colin Campbell et Steve Hatze Petros représentent la LNH au sein du comité. L’association des joueurs (AJLNH) est quant à elle représentée par Don Fehr, Mathieu Schneider, Don Zavelo et Steve Webb ainsi que les joueurs John Tavares, Connor McDavid, James van Riemsdyk et Ron Hainsey.

La LNH, tout comme la NBA et la Major League Soccer (MLS), a suspendu leurs activités à la mi-mars en raison de la pandémie de COVID-19. Depuis, les ligues majeures de baseball ont également dû mettre leur saison en veilleuse.