Montréal : Vers une réouverture des jardins communautaires

Montréal entend rouvrir bientôt les jardins communautaires, mais doit mettre en place des protocoles avant pour s’assurer du respect de règles sanitaires.

«On est sur le point de pouvoir l’annoncer», a dit la mairesse de Montréal, Valérie Plante, mardi, alors qu’elle répondait en direct à des questions citoyennes sur Facebook dans une activité organisée par Urbania. «C’est bon pour la santé, pour le moral, pour l’autonomie alimentaire», a fait valoir la mairesse, à propos des jardins communautaires.

Les détails de la réouverture seront communiqués dans les prochains jours, selon le cabinet de la mairesse, qui n’a pas donné de date précise.

Un avis de l’Institut national de la Santé publique du Québec (INSPQ), publié lundi dernier, donne une série de recommandations pour une réouverture dans des conditions sécuritaires, incluant de limiter le nombre de personnes qui y ont accès en même temps ou d’éviter le partage des outils de jardinage.

«De nombreux partenaires tentent de voir comment il serait possible d'ouvrir les jardins communautaires le 1er mai, date des premiers semis directs. La production plus importante commence habituellement la 2e ou 3e semaine de mai. La période de culture au Québec est de courte durée. La décision d’ouvrir les jardins mérite d’être examinée rapidement, car un report de l’ouverture peut compromettre la capacité de production pour la période estivale complète», indique le document de l’INSPQ.

Bibliothèques

Par ailleurs, la Ville de Montréal songe aussi à rouvrir les bibliothèques, qui offrent notamment l’accès internet. Des consignes spéciales, un peu comme pour les épiceries où l’on restreint le nombre de personnes admises à l’intérieur, pourraient faciliter la distanciation physique.

«Il va falloir qu’on se réinvente», a commenté Mme Plante. «Les rassemblements vont continuer d’être interdits pour encore un bout de temps, donc nécessairement il faut trouver l’équilibre entre ouvrir des lieux, par exemple le Jardin botanique, tout en s’assurant qu’on n’est pas en train de créer un effet d’engouement et qu’il y a plein de monde.»

Si la mairesse Plante suggère fortement le port du masque dans les lieux publics où la distanciation n’est pas possible, elle ne prône pas une obligation qui serait difficilement applicable. «Je ne veux pas non plus que Montréal devienne un état policier.»

Par ailleurs, il n’est pas question de reporter de nouveau les interdictions de stationnement, qui vont bel et bien entrer en vigueur le 1er mai. Mme Plante a évoqué la nécessité de faire le nettoyage des rues.