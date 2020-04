Pas question que l’environnement écope

Même si Ottawa doit dans l’immédiat courir au secours de l’industrie pétrolière canadienne, il est essentiel que l’environnement ne fasse pas les frais de la reprise économique post-COVID-19, insiste le PDG de la Banque Nationale (BN), Louis Vachon.

« Il faut que les gouvernements gardent le cap. Je m’inquiète de l’avenir de l’énergie renouvelable aux États-Unis et dans les pays émergents, où les facteurs économiques ont un très grand [impact]. [Et] un baril de pétrole à 11 $, comme on le voit en ce moment, ça n’aide pas la cause de la transition énergétique, que ce soit au Canada ou ailleurs sur la planète », a soutenu hier le président et chef de la direction de la BN, en entrevue au Journal.

Un peu plus tôt, il avait qualifié d’« acte de guerre » les gestes posés par l’Arabie saoudite, dont la guerre commerciale avec la Russie a fait chuter le prix du pétrole brut.

Malgré une entente intervenue il y a deux semaines, les prix du baril ne se sont pas redressés, allant jusqu’à franchir la barre des 0 $.

L’or noir albertain demeure en quelque sorte un mal nécessaire, du moins pour l’instant. Alors que la reprise économique se profile à l’issue de la pandémie de coronavirus, M. Vachon s’attend à ce qu’Ottawa sorte les gros canons afin de préserver les emplois dans les industries fossiles.

Protéger... mais accélérer

« On peut protéger à court terme l’industrie fossile au Canada. De toute façon, on va l’utiliser, cette énergie. Notre transition ne se fera pas en quelques années. Si on remplace nos barils de pétrole canadiens par des barils saoudiens, on n’est pas gagnants », dit-il.

Il souhaite que cette aide fasse l’objet d’un dialogue avec les autres provinces. Qu’en échange d’une aide immédiate aux provinces de l’Ouest, les gouvernements conviennent de « réaffirmer » l’importance de la transition de l’énergie fossile à l’énergie renouvelable.

« On peut peut-être même accélérer le calendrier de la transition. Je pense qu’il y a une porte ouverte en ce moment. »