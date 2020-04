Place au jeu mené par l’enfant !

Samedi matin, faisons un bricolage de chat, les enfants. Puis, on ira au parc avant la soirée chez mamie. Une journée bien remplie, pour plaire aux enfants... à la fin de laquelle bien des parents auront la langue à terre. Et si on faisait fausse route avec ces bonnes intentions ? Entretien avec Margaret Fraser, cofondatrice de l’organisme communautaire Le lion et la souris, qui se dévoue à la sensibilisation sur l’importance du vrai jeu libre.

Comme parents, est-ce qu’on en fait trop ?

Margaret Fraser : « On subit manifestement la pression d’en faire plus. C’est un problème de société : on accorde toujours plus de valeur au produit final qu’au processus. On veut que l’enfant rapporte un bricolage de la garderie comme assurance qu’il a fait quelque chose ! On vit dans une culture de la performance. Alors, laisser l’enfant jouer sans attentes de résultats, ça nous cause socialement un inconfort... »

CRÉDIT : Alana Riley

Vous prônez le « jeu mené par l’enfant », s’agit-il de la même chose que le jeu libre ?

M. F. : « La définition du jeu libre varie tellement selon les points de vue qu’on a cru bon d’y aller avec l’appellation du jeu mené par l’enfant. Celui-ci peut prendre une multitude de formes, selon l’âge et les intérêts des enfants, mais il se conforme toujours à ces trois critères : 1) il est choisi librement, 2) il est dirigé par l’enfant et 3) il puise son énergie d’une motivation intrinsèque. En somme, l’enfant joue comme il l’entend, sans intervention ou pression d’un adulte. »

De quoi l’enfant a-t-il besoin pour vraiment jouer librement ?

M. F. : « On ne peut pas inviter notre enfant à jouer librement à la course, entre deux rendez-vous : “Allez, tu as 15 minutes pour t’amuser”. Le vrai jeu libre a besoin de temps, d’espace, d’un ou des partenaires (enfants ou adultes) et de matériel, qu’on souhaite le plus polyvalent possible. C’est ce qui alimente la créativité des enfants. À la base, l’enfant doit en outre avoir une confiance en lui et en ses idées, sans crainte d’être jugé. »

CRÉDIT : Gabrielle Doiron

Que devient alors notre rôle en tant que parent ?

M. F. : « On se positionne comme un “observateur bienveillant”. On est présent et disponible, on peut être curieux et poser des questions, et on peut même orienter l’enfant dans ses réflexions, s’il a besoin d’aide. S’il joue avec une boîte, par exemple, et qu’il souhaite la transformer, au lieu de dire “on pourrait mettre la porte ici”, on peut lui demander comment il compte entrer dans la boîte. L’intention étant que l’enfant résout son problème à sa façon, qu’il risque la prise de décision, sans qu’on impose notre solution ou même notre jugement sur ses idées. »

Et pourquoi c’est important ?

« Le jeu, c’est la manière par laquelle l’enfant apprend à découvrir le monde et à se réaliser. C’est son outil pour apprendre à se connaître. C’est aussi à travers le jeu qu’il construit sa confiance en lui. Aujourd’hui, on a de plus en plus d’enfants qui “savent plein de choses”, mais qui n’ont aucune idée de qui ils sont et de ce qu’ils aimeraient dans leur vie. Existe-t-il pourtant un apprentissage plus important ? »