Monsieur le Ministre Jean-François Roberge, les personnes qui œuvrent dans le milieu de l’éducation devront déployer des efforts considérables pour faire respecter les règles sanitaires émises par le gouvernement du Québec dans les écoles. C’est une belle occasion pour votre gouvernement de recommander à la communauté éducative de profiter du déconfinement pour pratiquer la pédagogie en plein air. Les possibilités d’activités dehors sont multiples, et encore plus à cette période-ci de l’année.

Lors des dernières semaines, Jean-Philippe et son fils ont pris des photos des bourgeons en plein débourrement, fait des capsules météo pour apprendre des concepts associés à l’atmosphère, et sont partis à la recherche des premières bibittes du printemps dans le sol, dans les airs et dans les écorces des arbres. Julie et son fils ont créé un parcours actif sur le trottoir, fait une dictée sur la galerie en utilisant pinceaux et bol d'eau et réalisé un diagramme à bandes représentant les couleurs des automobiles de la rue. Véronique et ses filles en ont profité pour pratiquer leur équilibre sur une slackline, pour construire un jeu de marelle avec des craies ou pour faire de grandes randonnées pédestres en montagne. Olivier s’est intéressé au patrimoine bâti et à la toponymie des rues, à l’apport des jardins communautaires dans l’alimentation des gens au quotidien et à l’art public dans son quartier.

La pédagogie en plein air, lorsqu’elle est judicieusement utilisée en complément avec les activités en classe, comporte de très nombreux avantages. Elle offre de réels contextes permettant de rendre les apprentissages des élèves signifiants, favorise l'activité physique et crée une connexion très stimulante entre les élèves et leur environnement. Plus que jamais, au cours des prochaines semaines, les jeunes pourraient sûrement se sentir plus épanouis et plus en sécurité à l'extérieur. D'ailleurs, la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec vient de vous transmettre, Monsieur le Ministre, des recommandations pour favoriser et encourager l'éducation physique en plein air lors de la réouverture des écoles.

Bien sûr, les milieux à l’extérieur et à proximité de l’école ne peuvent pas remplacer les aménagements particuliers de la classe en tout temps. Mais, au-delà des récréations, ces espaces peuvent certes occuper une place plus importante dans le quotidien des jeunes. Nous croyons justement que la période actuelle représente une opportunité unique pour l’école, pour sortir du cadre habituel et intégrer davantage la pédagogie en plein air.

Le Québec regroupe un ensemble de spécialistes en enseignement et apprentissage à l’extérieur qui n’attendent que d'être consultés pour mettre en valeur cette pédagogie qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Monsieur le Ministre, nous sommes prêts à vous accompagner!

Signataires: