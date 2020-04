Repêchage de la LCF: sept Québécois à surveiller

Avec le directeur général Danny Maciocia en poste, les Alouettes pourraient bien profiter du repêchage de jeudi, dans la Ligue canadienne de football (LCF), pour encourager l’achat local et faire le plein de produits du Québec.

Si le club montréalais ne détient aucun choix de première ronde, conséquence de la transaction ayant impliqué Johnny Manziel, on parle d’un total de 10 sélections pour les «Moineaux», dont quatre parmi les 25 premières.

Voici sept joueurs québécois risquant d’intéresser Maciocia et les Alouettes:

Tomas Jack-Kurdyla

Le principal problème avec le joueur de ligne offensive Tomas Jack-Kurdyla, c’est qu’il risque d’avoir déjà trouvé preneur quand les Alouettes pigeront pour la première fois, au 14e rang au total. Cet ancien des Cheetahs de Vanier est originaire de Montréal. Il a toutefois fait le pari de quitter le Québec pour évoluer avec les Bulls de l’Université Buffalo au cours des dernières années. Jack-Kurdyla figure en quatrième position au classement final du Bureau de recrutement de la LCF en vue de ce repêchage.

Marc-Antoine Dequoy

Ayant signé un contrat avec les Packers de Green Bay au terme du récent repêchage de la NFL, Marc-Antoine Dequoy devrait néanmoins être sélectionné, jeudi. Pour cause, l’ancien des Carabins de l’Université de Montréal, qui a été dirigé par Maciocia, possède d’excellents atouts, dont sa vitesse. Il occupe la position de demi de sûreté.

Kétel Assé

Né en Haïti, Kétel Assé a grandi à Montréal-Nord. Il a découvert le football avec les Cougars de Saint-Léonard, une équipe civile, puis plus récemment, Assé portait les couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval, à Québec. Il s’agit lui aussi d’un joueur de ligne offensive.

J.J. Molson

Ce joueur est intriguant pour plusieurs raisons. D’abord, il est botteur, puis c’est un membre de la célèbre famille Molson. Cet ancien des Islanders du Cégep John-Abbott, situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, a évolué à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Il est classé 20e par le Bureau central de recrutement de la LCF.

Adam Auclair

Évoluant comme demi défensif, Adam Auclair est également un produit de l’Université Laval. Son grand frère Antony fait partie de l’organisation des Buccaneers de Tampa Bay, dans la NFL. Ce sera maintenant à son tour, lors de ce repêchage de la LCF, de connaître sa prochaine destination.

Adam Sinagra

Difficile de savoir si Adam Sinagra sera bel et bien sélectionné ce jeudi puisque ce jeune homme originaire de Châteauguay occupe la position de quart-arrière. En novembre dernier, Sinagra avait guidé les Dinos de l’Université Calgary à la conquête de la Coupe Vanier contre Maciocia et les Carabins.

Brian Harelimana

En voilà un qui risque d’intéresser Danny Maciocia et les Alouettes. L’ancien secondeur des Carabins de l’Université de Montréal pourrait être disponible plus tard dans le repêchage. On parle donc d’un mariage logique!