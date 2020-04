«Révolution»: Janie et Marcio dansent seuls, ensemble

MONTRÉAL | Pandémie ou pas, la Journée internationale de la danse a lieu ce mercredi, 29 avril, et ses porte-paroles, Janie Richard et Marcio Vinicius Paulino Silveira, le duo gagnant de la plus récente mouture de Révolution, souhaitent inspirer le plaisir de danser... même chacun pour soi, en ce moment.

Sale temps pour le milieu des arts en cette période où un coronavirus dicte nos allées et venues, conviennent Janie et Marcio, qui s’accordent d’une même voix pour affirmer que l’industrie du spectacle a été la première à écoper de l’obligation de confinement, et qu’elle sera probablement la dernière à se remettre en branle.

Créativité

Mais qu’à cela ne tienne; ce n’est quand même pas une raison pour arrêter de danser, soutiennent les vainqueurs de l’édition 2019 de Révolution, devenus d’importants porte-étendards de la danse contemporaine au Québec depuis leur triomphe de l’automne dernier.

«On comprend que c’est dur de continuer l’entraînement, le côté physique, plaide Marcio. Mais ça va bien aller! On est créatifs. À chaque fois qu’on a un problème, un défi, on essaie de s’en nourrir et de poser des questions. Je pense que ça donne l’opportunité au milieu de la danse et des arts en général de trouver d’autres façons de s’exprimer, de toucher les gens, de leur permettre de rencontrer l’art.»

Sa compagne admet pour sa part profiter de ces instants de pause qui lui sont alloués pour se reposer, après les engagements et les projets qui se sont enchaînés rapidement au terme de l’aventure Révolution.

«On a tellement été dans un tourbillon, dans la dernière année, ç’a été tellement intense, et tout a déboulé. On a décroché beaucoup de contrats et on a eu beaucoup d’annulations, malheureusement, mais c’est seulement reporté à plus tard. On a espoir que la roue va continuer à tourner quand on va se replonger dedans. Mais ça fait du bien d’avoir du temps pour soi (rires), parce que je n’en avais pas eu depuis un long moment. Je le prends vraiment positivement. Moi, je suis créative, et j’ai espoir que ça soit juste temporaire. C’est difficile pour toutes les industries ; je pense qu’il faut juste se tenir, et ça va aller après», dépeint Janie, qui passe beaucoup de temps avec sa fille de six ans, Camille, pendant le confinement.

Mère et fille ont même appris ensemble la chorégraphie de danse urbaine créée par Team White, les premiers gagnants de Révolution, disponible sur TVA.ca!

Tous connectés

Les activités liées à la Journée internationale de la danse étant évidemment limitées dans le présent contexte, Janie et Marcio ont quand même trouvé le moyen de partager leur message de passion dans une vidéo initiée par le Regroupement québécois de la danse, en ligne dès maintenant sur les réseaux sociaux.

Les deux danseurs font d’ailleurs grand usage d’Instagram et autres plateformes virtuelles pour offrir cours et conférences chaque semaine pendant le confinement. Marcio utilise aussi ses après-midis libres pour explorer d’autres médiums artistiques, comme la peinture, la photo et la vidéo.

«C’est sûr que c’est compliqué de fêter pendant la pandémie, mais juste de se donner la chance de célébrer la danse lors d’une journée, de montrer qu’on aime ça, que ça fait partie de notre vie, c’est positif. On a trouvé une façon poétique de transmettre notre message, qui parle de la complexité de la danse, de ses différents styles; c’est un langage qu’on parle avec notre corps. On est séparés, mais ensemble, en dansant chacun chez soi», estime Marcio, qui se dit incroyablement honoré de succéder à Louise Lecavalier comme ambassadeur de la Journée internationale de la danse.

«La danse, c’est libérateur pour tout le monde, ajoute Janie. On était tellement inspirés, et on avait si hâte de partager notre travail avec les autres! Dans notre vidéo, on montre à quel point c’est rassembleur; même si on est tous séparés, on est tous connectés par la même situation et on vit tous la même chose. Notre message crée vraiment un lien avec ce qui se passe aujourd’hui. Et il y a espoir, autant pour la danse que pour le chant et le cinéma ; tout va reprendre éventuellement. Il faut juste rester positifs.»

On peut suivre les activités de Janie et Marcio, de Révolution, et voir leur vidéo créé pour la Journée internationale de la danse sur leur page Instagram.