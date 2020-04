Services de garde: des éducatrices ont le cœur brisé

Des éducatrices font face à un choix déchirant puisque des services de garde non reconnus devront fermer sans l’aide de Québec.

• À lire aussi: Les garderies qui rouvriront leurs portes seront méconnaissables

• À lire aussi: Places en garderies durant le déconfinement: le ministère de la Famille submergé d’appels

Les travailleuses souhaitent que le gouvernement subventionne leur place comme pour le réseau public et les garderies subventionnées.

Au cours des prochaines semaines, les parents ne seront pas obligés d'y renvoyer leurs enfants et ils n'auront pas à débourser pour leur place. Pour eux, Québec assumera le paiement pour une durée limitée.

Cette mesure ne s'applique toutefois pas aux services de garde non reconnus. Nombreux, ils sont plus de 500 à travers le Québec.

Baisse des revenus

Avec seulement la moitié des enfants pour quelques mois, des services de garde en milieu familial privé subiront une baisse de revenus importants et devront mettre la clé dans la porte.

Le ministre de la famille, Mathieu Lacombe, aimerait trouver une solution mais des propriétaires craignent le pire.

C’est le cas de Marie-Ève, qui dirige un service de garde non reconnu près de Québec. Cette dernière a fait parvenir une lettre au ministre dans les dernières heures.

«Il y a 3 ans, j'ai décidé d'ouvrir mes portes, les portes de ma propre maison, avec des petits que j'ai choisi d'aimer comme s’ils étaient les miens. J'offre un programme éducatif, j'ai suivi mes formations obligatoires et je fais appel à un psycho-éducateur lorsque j'ai des questions sur certaines problématiques. Ils ont droit à un endroit rempli d'amour pour s'épanouir, l'endroit que j'ai toujours rêvé pour mes propres enfants», explique-t-elle.

«Inévitable»

Malgré la santé fragile de son conjoint, elle était prête à rouvrir aussitôt que possible.

«Je ne dors plus. Je ne sais pas comment je pourrais continuer d'opérer avec un ratio de 50% durant plusieurs semaines, mais le plus inquiétant est de garder des places durant quatre mois aux parents sans aucun revenu. Je ne vois pas comment c'est possible de rester ouvert. Si nous ne recevons pas d'aide financière, inévitablement nous devrons fermer. C'est non viable», se désole la jeune femme dans sa lettre envoyée au ministre.

Avant la pandémie, cette dernière signale que le nombre de places disponibles étaient déjà un problème. «Où iront désormais tous ces enfants? On vient cogner à ma porte environ une fois par mois pour savoir si j'ai une place qui se libère. Qu'on le veuille ou non, les PNR comme nous offrons aussi un service de qualité aux petits. Cette pandémie va mettre fin à mon rêve», termine-t-elle.

En 2019, plusieurs garderies privées en milieu familial ont aussi menacé de fermer leurs portes si le gouvernement ne permettait pas aux responsables de pouvoir se faire remplacer pour aller à des rendez-vous durant les heures de garde.