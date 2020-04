Survivre au travail en mode multitâches

Comme de nombreux employés, vous devez peut-être télétravailler tout en vous occupant de vos enfants, parfois même en leur faisant l’école à la maison. Voici donc quelques conseils pour vous aider à demeurer productif tout en évitant les pièges du multitâches.

Vous pensez être plus efficace en adoptant un mode multitâches ? C’est un mythe, démontrent plusieurs recherches. Avez-vous déjà tenté de lire vos courriels tout en parlant au téléphone ? C’est impossible ! « Essayer de tout faire en même temps peut devenir un piège », lance Matthieu Desroches, coach et formateur en organisation et productivité. En plus de diminuer l’attention et l’efficacité, le fait de passer d’un dossier à l’autre demande au cerveau de s’adapter. Ce qui demande (et fait perdre) du temps.

C’est pourquoi, en cette période de confinement, Matthieu Desroches suggère de planifier une plage horaire dans la journée, par exemple une heure trente, où vous pourrez vous plonger en profondeur dans le travail. « Il faut alors tenter de se couper de toutes distractions, y compris technologiques. » En effet, prendre ses courriels à répétition ou jeter un œil régulièrement sur Facebook nuit à la concentration. Ainsi, si les deux parents se retrouvent à la maison, ils pourraient s’échanger les tours de garde auprès des petits.

Découper son travail par tranches

Vous isoler pendant longtemps vous semble impossible ? Le consultant suggère alors de se tourner vers la méthode Pomodoro, une technique de gestion du temps. À l’aide d’un minuteur (que vous pouvez trouver en ligne), découpez votre boulot en tranches de 25 minutes entrecoupées de pauses de 5 à 15 minutes, explique-t-il. « C’est surprenant de constater à quel point on peut être efficace si on se concentre uniquement sur une tâche, même pendant un aussi court laps de temps. » Vous pouvez également transformer le tout en jeu et demander à vos petits de faire leurs travaux scolaires jusqu’à la sonnerie. Ensuite, récréation avec la marmaille.

Maximiser son temps

Établir un horaire familial — et de travail — est également recommandé. « Quand ils vont à la garderie ou à l’école, les enfants sont occupés. On peut reproduire un peu le même schéma à la maison », indique Matthieu Desroches. Il devient ainsi plus facile de planifier les moments plus calmes — pendant la sieste, quand les plus jeunes prennent l’air dans la cour ou écoutent un film — qui vous permettront de maximiser votre temps. « Il faut déterminer les tâches qui ont le plus de valeur ajoutée, qui s’avèrent les plus compliquées et organiser son horaire en fonction de cette complexité », ajoute le consultant.

La bonne combinaison

« Bien que je ne conseille pas de travailler sur plusieurs choses à la fois habituellement, dans le contexte, ça peut être impossible de faire autrement, précise Matthieu Desroches. Tentez alors de jumeler un dossier de moindre importance ou moins complexe avec d’autres activités. » Demandez-vous quelles sont vos tâches les moins exigeantes (effectuer des suivis par courriel ou gérer sa paperasse, par exemple) et combinez-les avec d’autres obligations, comme superviser les devoirs des enfants. Surtout, il faut se donner le droit d’être moins efficace, car la situation actuelle est exceptionnelle, conclut-il.