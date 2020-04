Un défi sportif pour inspirer les jeunes

Luc Richer n’a jamais eu peur de se dépasser. Le directeur général de Motivaction Jeunesse en fera une autre éloquente démonstration le 13 juin prochain en s’attaquant à un défi sportif unique pour ses 55 ans, pour lancer un message d’espoir aux jeunes dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

L’organisme, qui aide à prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance chez les jeunes de milieux défavorisés tout en facilitant l’intégration des enfants immigrants à Québec, a dû annuler l’ensemble de ses activités sportives prévues ce printemps.

Cela aurait toutefois été mal connaître l’homme derrière les multiples projets de l’organisme de l’imaginer rester les bras croisés en ce temps de crise. Il se lancera à l’assaut d’un triathlon réinventé avec 55 km de course et de marche, 55 km de vélo et 5,5 km de nage. La démarche, appelée Défi de l’espoir, servira aussi à recueillir des fonds pour Motivaction Jeunesse.

« Je suis un gars actif et ça fait longtemps que je me cherchais quelque chose à faire pour mes 55 ans, a reconnu Luc Richer en entretien téléphonique avec Le Journal, mercredi. Et ça m’est venu la semaine passée ! Ce n’est pas un voyage dont j’ai besoin, mais un truc pour inspirer la jeunesse.

« Le but premier n’est pas de procéder à une levée de fonds, car les dons seront volontaires. C’est davantage pour donner l’exemple que, même durant une période difficile avec le confinement, il faut rester actif, avoir des projets et des objectifs. »

L’argent amassé servira à offrir aux jeunes la chance de réaliser « un rêve et des projets » soutenus par l’organisme.

Des jeunes sur place ou à distance

Bien que le parcours en entier n’est pas encore pleinement déterminé, il est déjà acquis que le départ sera donné à la place D’Youville. Le tracé se dirigera ensuite vers Lac-Beauport pour la portion en eau libre. Luc Richer aimerait accomplir le segment en vélo dans les municipalités avoisinantes, comme Sainte-Brigitte-de-Laval et Stoneham.

Si les mesures de la santé publique le lui permettent, le sportif réunira 55 jeunes pour les premiers kilomètres de l’aventure, alors que d’autres le rejoindront à un moment ou un autre de la journée.

Luc Richer, qui dit s’être découvert une nouvelle passion pour le triathlon il y a quelques années, est persuadé de pouvoir compléter son défi sans anicroche.

« Le 5 km de natation, je m’attends à ce que ce soit la portion la plus difficile, parce qu’on ne peut plus s’entraîner et que si la température me le permet, je pourrais commencer vers le 20-25 mai à nager à l’extérieur. De plus, si l’eau est trop froide, la distance pourra être revue à la baisse. »