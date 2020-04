Une mince proportion de physiothérapeutes, de chiropraticiens et d’ergothérapeutes sur le terrain

Certains entendent prêter main-forte prochainement, d’autres attendent encore que le téléphone sonne, mais seule une mince proportion de chiropraticiens, d’ergothérapeutes et de physiothérapeutes semble être déployée sur le terrain.

Sur les quelque 1370 chiropraticiens dans la province, «quelques dizaines tout au plus» sont affectées dans des établissements de soins de santé, estime le président de l’Ordre des chiropraticiens du Québec, Jean-François Henry.

Écoutez l'entrevue complète ici:

«Récemment, notre appel a été reçu positivement par le ministère de la Santé et le CISSS de Montérégie-Est de sorte qu’on a déjà des chiropraticiens qui sont déployés», a-t-il expliqué à QUB radio mercredi matin. D’autres centres devraient aussi recevoir leur aide, bien que cela n’ait pas été fait jusqu’à présent, a-t-il ajouté.

M. Henry dénote par ailleurs une certaine problématique comme les chiropraticiens, qui œuvrent presque exclusivement au privé, n’ont pas de titre d’emploi au sein du réseau de la santé. «Il y a un petit peu d’innovation dans tout ça pour la chiropratique dans le réseau de la santé», a-t-il fait savoir.

Difficile d’avoir des chiffres

«C’est un peu difficile d’avoir les chiffres actuellement. On n’est plus à répondre dans des actions concrètes», a affirmé pour sa part Alain Bibeau, président de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, dans l’émission «Dutrizac» à QUB radio.

Sur 5800 membres, M. Bibeau calcule que 350 d’entre eux, déjà dans les CHSLD avant la crise, sont appelés à collaborer «encore plus fortement» dorénavant. D’autres, qui œuvraient dans des hôpitaux ont été réorientés vers les CHSLD.

Bien que l’ordre ait aussi autorisé le retour d’une cinquantaine d’ergothérapeutes retraités, M. Bibeau ne peut toutefois confirmer si certains d’entre eux ont été affectés dans des établissements de santé.

Les choses ont bougé

«J’ai l’impression qu’au départ les premiers pas ont été difficiles, mais par la suite, les choses se sont bien organisées et de plus en plus de nos membres sont maintenant contactés et sont en mesure d’aider dans la situation», a pour sa part témoigné Denis Pelletier, président de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

Si des physiothérapeutes avaient fait part de leur déception de ne pas être appelés à intervenir au début de la crise, le président estime que l’appel lancé par le gouvernement le 19 avril dernier a fait bouger les choses.

«On est en temps normal présent dans les CHSLD. On travaille là, on est en action, donc évidemment on connaît la clientèle et on connaît les difficultés de la clientèle», a-t-il indiqué, soulignant les compétences non négligeables de ses membres pour prêter main-forte dans la crise.