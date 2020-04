THIBODEAU, Sr Lucille



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 26 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée soeur Lucille Thibodeau, s.s.a. Originaire de Crabtree Mills, elle était la fille de feu Arthur Thibodeau et de feu Anna Gaudet.Soeur Lucille est partie rejoindre ses cinq frères et trois de ses sœurs. Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Louise (Luc St-Georges), une belle-soeur Andrée Morel (feu Louis-Philippe Thibodeau), ses neveux et nièces Marcelle, Colette, Camille, Jacques, Andrée-Anne, Yves, Guylaine, Elaine, Lucie, François, Anne, Jean-Marc, Johanne, Pierre, Sylvain, Nathalie, Claudia et plusieurs cousins et cousines.Même si un service funéraire com-munautaire aura lieu à une date ultérieure, un hommage personna-lisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu dès que les cendres nous seront remises.