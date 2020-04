PICARD NOËL, Louise



À Montréal, le 20 mars 2020, est décédée Mme Louise Noël Picard, fille de feu René Noël et feu Albina Léonard, épouse de feu Georges Picard et soeur de feu Léon, feu Pierre et feu Jeannine Noël.Outre ses grandes amies et en particulier la cousine de son défunt époux, madame Lise Leroux, elle laisse dans le deuil, ses soeurs, Hélène (feu Lionel Plante), Colette (René Beaudoin), sa belle-soeur, Jacqueline Desaulniers (feu Pierre Noël) et ses frères Denis (Nicole Tremblay) et Jean (Ginette Martin) ainsi que de nombreux neveux et nièces.On se souviendra d'elle comme d'une femme d'agréable compagnie et d'une très grande générosité, toujours prête à aider les autres, que ce soit en faisant du bénévolat ou en donnant à de nombreuses oeuvres de bienfaisance et à des personnes dans le besoin.Compte tenu des nombreuses restrictions que nous impose la pandémie de COVID-19, les funérailles ont dû être non seulement retardées, mais seront aussi célé-brées à une date non encore déterminée et de manière adaptée aux circonstances au Centre funéraire Côte-des-Neiges. Contrai-rement à ce qui devait avoir lieu aux pré-arrangements, la dépouille ne sera pas exposée et les funérailles seront réduites à une petite cérémonie religieuse à la chapelle suivie d'une mise en crypte au cimetière.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de bienfaisance de votre choix.