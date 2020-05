Adam Auclair sélectionné au 6e rang par le Rouge et Noir

Adam Auclair n’a pas eu à patienter bien longtemps, jeudi, lors du repêchage de la LCF.

Répertorié au 15e rang lors du dernier classement du Top 20 des meilleurs espoirs, le secondeur hybride du Rouge et Or de l’Université Laval a été sélectionné au 6e rang par le Rouge et Noir d’Ottawa.

« Ça ne pourrait pas aller mieux, a résumé Auclair. Je ne m’attendais pas à sortir aussi rapidement. Je suis surpris. Je suis très heureux et fier. J’ai hâte à la prochaine étape. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai toujours aimé Ottawa. Plus jeune, je suivais les Renegades et les Sénateurs étaient mon équipe favorite. J’ai un oncle et ma grande sœur qui habitent Gatineau. Je suis vraiment heureux et c’est à Ottawa que je souhaitais me retrouver. C’est flatteur d’être le premier joueur du RSEQ sélectionné, mais je suis simplement content de me retrouver avec le Rouge et Noir. »

Après sa sélection, Auclair s’est entretenu avec le nouvel entraîneur-chef Paul La Police.

« Il m’a dit que le coordonnateur défensif était vraiment excité d’obtenir mes services et qu’il avait l’intention de m’utiliser comme maraudeur et secondeur, a-t-il raconté. Le coordonnateur des unités spéciales est aussi très heureux de ma venue. Le Rouge et Noir me voulait vraiment. »

Avec le Rouge et Noir, Auclair retrouvera plusieurs anciens du Rouge et Or, dont Jean-Philippe Bolduc, Marco Dubois et Jason Lauzon-Séguin ainsi que le vétéran Antoine Pruneau.

« Je vais pouvoir apprendre beaucoup d’Antoine, a souligné Auclair au sujet de l’ancien porte-couleurs des Carabins de l’Université de Montréal. Il va me prendre sous son aile. Au Défi Est-Ouest en mai dernier à Carleton, il était mon entraîneur de position. »

En plus de La Police, Auclair a reçu de nombreux appels après sa sélection.

« Glen (Constantin) m’a appelé tout comme le président Jacques Tanguay et le maire Régis Labeaume, a-t-il indiqué. Je suis chanceux. Québec est fier du Rouge et Or. »

Premier Québécois

Partant avec les Bulls de Buffalo depuis le jour un, le garde montréalais Tomas Jack-Kurdyla a été sélectionné en 4e position par les Eskimos d’Edmonton qui pigent au Québec pour une deuxième année consécutive en première ronde après l’ailier défensif Mathieu Betts au 3e rang l’an dernier. Le produit des Cheetahs de Vanier n’a pas retourné nos appels.

Ancien des Cougars

Natif de la Nouvelle-Écosse et produit des Lions des Lions de Southeastern Louisiana, Isaac Adeyemi-Berglund a néanmoins des liens importants avec le Québec. L’ailier défensif qui a porté les couleurs des Cougars du College Champlain en 2014 et 2015 a été réclamé au 3e rang par les Stampeders de Calgary. Ces derniers avaient échangé la toute première sélection aux Lions de la Colombie-Britannique.

« Mes deux années à Lennoxville ont été le meilleur temps de ma vie, a-t-il raconté. J’ai tellement appris de coach Joncas. Il m’a montré à devenir un homme. J’ai aussi quitté comme un joueur de football. »

Absent du premier classement des meilleurs espoirs en décembre, l’ailier défensif de 6 pi 2 po et 243 livres a gravi les échelons pour se retrouver en 12e place lors de la dernière parution.

« Je suis fier et reconnaissant de ce qui m’arrive, a souligné celui qui a réussi trois sacs face à un certain Joe Burrow cette année. Les Stampeders aiment mes qualités pour mettre de la pression sur le quart-arrière et le fait que je puisse contribuer dès le départ sur les unités spéciales. Ils aiment aussi ma personnalité. »

Partant lors de 24 parties lors de ses deux dernières saisons, Berglund a évolué avec Auclair avec les champions du Bol d’Or. Les deux sont toujours en contact.

« Adam est un excellent joueur », a-t-il précisé.