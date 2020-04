Affronter ses démons avec le jeu montréalais The Inner Friend

Que se cache-t-il dans les coins les plus profonds de votre subconscient? Le premier jeu du studio montréalais Playmind explore cette idée avec The Inner Friend, une aventure remplie de souvenirs et de traumatismes non résolus qui débarque sur consoles après avoir été lancée sur PC en 2018.

Dans The Inner Friend, vous incarnez un personnage qui devra affronter les peurs et cauchemars qui habitent dans un univers créé par le subconscient d'un enfant. Vous revivrez les souvenirs de cet enfant abandonné afin de l'aider à se reconstruire et à confronter ses démons.

Les sujets abordés dans le jeu sont plutôt sombres. Qu'est-ce qui a inspiré cette trame narrative? Emmanuel Sévigny, président et fondateur de Playmind, explique que l'idée de départ était d'explorer le monde du jeu vidéo comme un médium interactif.

«Nous avons abordé le jeu vidéo dès le départ comme un médium interactif d’auteur pouvant raconter des histoires, exprimer des concepts humains et faire vivre une expérience immersive. La création des personnages et des lieux a été ce qui nous a inspirés au départ pour commencer le projet. L’idée du voyage intérieur dans la mémoire de l’enfance était le concept principal sur lequel nous avons construit le fil narratif», explique Sévigny.

Après avoir créé quelques environnements, la quête est apparue et la jouabilité s'est mise en place. Selon Sévigny, c'est en mettant en place tous les éléments du jeu que Playmind a découvert le potentiel de jouer avec la peur et la tension dramatique afin de maintenir le joueur dans l'action.

The Inner Friend, sorti initialement en 2018 sur PC, a connu énormément de succès dans l'industrie et a même gagné plusieurs prix dont «Best In Play» à la GDC de 2019 et «Best in Show» au Festival Montréal Indie Games.

«Les prix, c’est une reconnaissance importante lorsqu’on travaille plusieurs années sur un projet. The Inner Friend étant le premier titre de jeu du studio, c’est d’autant plus important puisqu’avant personne ne nous connaissait au niveau international. La reconnaissance ça aide les ventes et ça donne aussi un appui pour le studio par la suite, pour les prochains jeux», déclare Sévigny.

Il s'agit du premier jeu fait par Playmind, mais le studio oeuvre depuis le début des années 2000 dans le domaine, se spécialisant dans les installations multimédias. Ces installations de Playmind se retrouvent dans plusieurs grands événements du Québec, comme le jeu « Bûche ta bûche » du Carnaval de Québec.

C'est à partir de 2014 que Playmind a commencé à se définir comme studio de jeu vidéo avec le début du développement du jeu The Inner Friend. Au fil des années, près de 60 personnes ont travaillé sur le jeu.

The Inner Friend a fait ses débuts sur consoles le 28 avril 2020. Il est disponible sur Xbox One et PlayStation 4.

