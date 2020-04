COVID-19 : vers une prolongation de l’état d’urgence au Japon

Le premier ministre japonais Shinzo Abe devrait prolonger l’état d’urgence au Japon, mis en place début avril jusqu’au 6 mai initialement pour tenter d’endiguer la pandémie de COVID-19 dans l’archipel, affirmaient jeudi les médias nippons.

Le système hospitalier du pays continue de faire face à une « situation extrêmement difficile », a souligné jeudi M. Abe lors d’une séance parlementaire.

Selon les médias locaux, le gouvernement va consulter vendredi un comité d’experts sur la crise sanitaire et l’état d’urgence.

Et ce comité aurait déjà donné informellement son feu vert à une prolongation de l’état d’urgence, jusqu’à fin mai ou jusqu’au 6 juin, toujours selon les médias nippons.

Le moment de l’annonce officielle n’était pas encore déterminé, mais M. Abe a déjà laissé entendre qu’il n’attendrait pas le dernier moment, pour laisser aux entreprises et aux institutions, comme les écoles, le temps de s’organiser.

L’état d’urgence avait été déclaré le 7 avril pour un mois, couvrant ainsi la période de congés de la « Golden Week », de fin avril à début mai, durant laquelle les Japonais voyagent habituellement en masse.

Le dispositif avait d’abord concerné sept régions, dont celles de Tokyo et de sa grande banlieue, avant d’être rapidement étendu à l’ensemble du pays.

À l’inverse des confinements parfois drastiques mis en place dans d’autres régions du monde, l’état d’urgence au Japon permet seulement aux autorités régionales de recommander aux habitants de rester chez eux le plus possible, et à certains commerces non essentiels de fermer temporairement, mais sur une base volontaire uniquement.

Plusieurs gouverneurs régionaux, dont la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike, ont déjà plaidé pour une prolongation de l’état d’urgence, certains proposant aussi de repousser la rentrée scolaire à début septembre, alors qu’elle a normalement lieu début avril au Japon.

L’archipel est jusqu’à présent relativement épargné par la pandémie de coronavirus par rapport à l’Europe ou aux États-Unis: le pays recensait 14 000 cas pour 415 décès depuis le début de la crise sanitaire, selon un dernier bilan officiel.

Mais le nombre de cas a sensiblement augmenté à partir de fin mars, déclenchant des inquiétudes de saturation des hôpitaux, ce qui a poussé le gouvernement à déclarer l’état d’urgence.

Par ailleurs le choix des autorités de mener peu de tests par rapport à d’autres pays a soulevé des critiques, certains experts estimant ainsi que le nombre réel de cas serait en réalité plus élevé.