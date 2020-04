Demande d’aide pour grands-parents malheureux

Notre gendre et ma fille se sont séparés il y a huit mois. Malgré cela, mon mari et moi avons continué de le fréquenter, mais comme notre fille l’a appris, elle a décidé de nous punir en nous annonçant que nous n’aurions plus accès à ses enfants. Et elle tient parole depuis un mois. Comment faire pour lui faire changer d’idée ?

Anonyme

Si votre fille est une personne raisonnable, vous pourriez l’inviter à venir discuter de la chose avec vous pour la calmer. Mais si elle s’en tient à une stricte question de loyauté familiale, je crois que vous allez devoir couper cette relation pour recréer le lien avec vos petits-enfants. Il est hasardeux de transgresser ce genre de loi non écrite.