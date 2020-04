Derby du Kentucky: les chevaux font place... aux tortues

Question de faire un clin d’œil au passé et de soutenir les efforts de guerre contre le coronavirus, la compagnie fabriquant le bourbon Old Forester organisera une course de tortues, samedi soir, afin de combler l’absence des chevaux du Derby du Kentucky.

Ainsi, l’entreprise Brown-Forman proposera une épreuve comprenant huit «participantes» dans ce qui est qualifié des «huit minutes les plus lentes du sport». Le tout sera diffusé sur YouTube par Old Forester, le producteur officiel de «mint julep» du Derby du Kentucky, et remplacera en quelque sorte les «deux meilleures minutes du sport», d'où l'expression anglophone «The Greatest Two Minutes in Sports».

«Nous nous sommes inspirés de la première fois que le Derby a été remis, en 1945, quand ils avaient fait courir des tortues au lieu des chevaux, a déclaré le président de la marque Old Forester, Campbell Brown, au quotidien "The Courier Journal". Nous savons que le premier samedi de mai sera loin d’être normal et on veut donner un peu de plaisir aux gens à la maison en leur offrant quelque chose de divertissant à regarder.»

La célèbre compétition hippique se déroule traditionnellement le premier week-end de mai et devait donc avoir lieu en fin de semaine. Cependant, la pandémie de la COVID-19 a ruiné les plans des organisateurs, de sorte que la course est maintenant prévue le 5 septembre.

En 1945, la Deuxième Guerre mondiale était sur le point de connaître son dénouement et le Derby n’avait pu être disputé le 5 mai. Toutefois, après que les Allemands eurent rendu les armes, l’épreuve a été présentée le 9 juin.