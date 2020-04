[EN DIRECT JEUDI 29 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie de tout le monde.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l’économie.

DERNIER BILAN | 6h47

PLANÉTAIRE

Cas : 3 206 333

Morts : 227 958

Rétablis : 982 818

CANADA

Atteints par le virus : 51 597, 26 594 au Québec

Décès : 2996, 1761 au Québec

Toutes les nouvelles du jeudi 30 avril 2020

6h39 | Iran/virus: le bilan dépasse les 6000 décès.

AFP

L’Iran a annoncé jeudi avoir officiellement recensé 71 nouveaux décès dus à la maladie Covid-19 au cours des dernières 24 h, portant le bilan total à 6028 morts dans ce pays, le plus touché du Proche et Moyen-Orient par l’épidémie.

« Le nombre de morts de cette maladie a dépassé les 6000 aujourd’hui », a annoncé le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, lors de son point-presse télévisé quotidien

5h52 | Le Parlement israélien prolonge la collecte de données sur les citoyens.

À LIRE | Québec a payé d’avance un entrepreneur pour 5 millions de masques N95 qui ne sont jamais arrivés.

Simon Clark/Agence QMI

5h45 | Espagne: le bilan du virus repasse sous les 300 morts par jour.

L'Espagne a recensé 268 morts de la COVID-19 au cours des dernières 24 heures, le bilan le plus bas depuis le 20 mars, ce qui porte le total à 24 543 morts, selon le ministère de la Santé.

AFP

Ce pays de 47 millions d’habitants est le quatrième le plus frappé au monde, derrière les États-Unis, l’Italie et la Grande-Bretagne. C’est aussi un des pays où la contagion est la plus forte avec un total de 213 435 cas confirmés selon un dernier décompte jeudi, mais le ministère révise constamment ce chiffre.

Le bilan quotidien des décès, en baisse progressive, était repassé lundi au-dessus de 300. Les autorités sanitaires estiment avoir franchi le pic de la pandémie le 2 avril lorsqu’elles avaient enregistré 950 morts en 24 heures.

5h01 | Zone euro: le PIB en net recul de 3,8% au premier trimestre et le chômage en légère hausse en mars à 7,4%.

4h34 | La Russie franchit la barre des 1000 morts, plus de 100 000 cas recensés.

3h55 | Allemagne: bond de 13,2% du nombre de chômeurs en avril à cause du coronavirus.

AFP

3h17 | Corée du Sud: pour la première fois, aucun nouveau cas de coronavirus enregistré.

La Corée du Sud a annoncé jeudi n'avoir enregistré aucun nouveau cas de transmission du nouveau coronavirus pour la première fois depuis que la maladie est apparue dans le pays il y a plus de 70 jours.

AFP

3h01 | le PIB espagnol s'effondre de 5,2% au premier trimestre.

1h30 | France: le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 5,8% au premier trimestre.

1h01 | Greta Thunberg ajoute la lutte contre la pandémie à son combat pour le climat.

La militante suédoise contre le réchauffement climatique Greta Thunberg a mis sa célébrité au service de l'Unicef afin de protéger les enfants contre la pandémie de COVID-19, en lui offrant 100 000 dollars, selon un communiqué jeudi de l'agence onusienne.

AFP

0h46 | Au-delà du virus, le spectre de l'alcool plane sur les Russes confinés.