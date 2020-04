Exo met en garde les promeneurs qui s’aventurent près des chemins de fer

MONTRÉAL | L’agence de transport montréalaise exo a mis en garde jeudi les personnes qui s’aventurent près des chemins de fer utilisés par la compagnie.

Selon exo, le service est perturbé de plus en plus souvent ces derniers jours, en raison de promeneurs qui profiterait du retour des beaux jours et de la période de confinement.

«Hier [mercredi] a été une journée particulièrement active à ce niveau. Heureusement, il n’y a pas eu d’accident, a indiqué par courriel Catherine Maurice, conseillère en relations médias chez exo. Certains oublient qu’il y a toujours du mouvement sur les voies ferrées malgré la période de confinement. Les trains d’exo continuent de circuler, comme les autres trains de passagers et les trains de marchandises.»

Elle a rappelé que contrairement à la croyance populaire, il est difficile de voir ou entendre venir un train qui roule à plus de 100 km/h.

Une personne qui se trouve illégalement sur l’emprise d’un chemin de fer est passible d’une amende de 221 $.