Gala E20 du Collège LaSalle

C'est grâce à un projet engagé que l'équipe Solace a remporté le prix du meilleur concept d'affaires lors de l'événement virtuel E20 des finissants du programme de Commercialisation de la mode du Collège LaSalle, mardi soir dernier.



Les finissantes Crystal De Angelis, Summer-Lee Gittings-Kelly, Olivia Mpinga, Stephanie Angers et Nicole Beneda ont créé un bracelet doublé d'une paille qui permet de détecter la présence de drogue dans une boisson.



La paille est conçue pour changer de couleur au contact de drogue afin de prévenir une intoxication involontaire, qui pourrait mener à une agression sexuelle.

C'est après environ deux semaines de réflexion que l'idée est née, souligne Summer-Lee Gittings-Kelly. «Un matin on a mis trois idées ensemble et on a créé Solace après avoir réfléchi à beaucoup d'autres idées», poursuit-elle.



L’équipe a dû ajuster son produit final en cours de route, tout en poursuivant toujours l’objectif de répondre à un besoin qu'elles jugent important. «Au début, on voulait seulement faire une paille. Pour ajouter un élément de mode, c’est devenu un bracelet», résume Crystal De Angelis.

La création pourrait être distribuée directement dans les bars et les festivals pour limiter les risques d'agressions sexuelles. «Nous voulons travailler directement avec les entreprises», souligne Stephanie Angers.



Les coéquipières expliquent avoir appris à travailler en équipe et à user des forces de chacune durant les nombreuses heures consacrées au projet. «J’ai aussi appris que ça prend beaucoup de travail et de recherches pour débuter une compagnie», relate de son côté Mme Angers.

Coup de coeur du public

Le concept d’affaires de l'équipe Solace est passé en finale après avoir été choisie par l’experte Anick Beaulieu, de C2 International, dans la catégorie de l’innovation du gala E20.



Les équipes Conscious Uniforms & Co et Mapmode ont se sont également rendues en finale dans leur catégorie, soit le développement durable et la collaboration.

C’est ensuite les spectateurs qui ont voté pour leur coup de cœur parmi les trois projets proposés. À la suite d’une lutte serrée, Solace a raflé le Prix du meilleur concept d’affaires suivi de près par l’équipe Mapmode.



L'équipe quitte avec un total de 2000$, somme qui donnera aux finissantes un coup de pouce dans la poursuite du développement de leur idée.



Le gala annuel organisé par le Collège LaSalle était présenté pour une première fois virtuellement en raison de la pandémie de la COVID-19. L’événement a attiré près de 3000 spectateurs sur les différentes plateformes de diffusion, mardi soir.