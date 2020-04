Je reste chez nous

Coup de cœur :

Documentaire

Sartre par lui-même 1 et 2

La plateforme de cinéma documentaire Tënk propose depuis la semaine dernière les deux volets d’un documentaire portant sur le célèbre auteur et philosophe français Jean-Paul Sartre, le premier s’intitulant Le temps de la réflexion, le deuxième Le temps de l’engagement. Il s’agit de 3h de tête-à-tête avec un des intellectuels les plus marquants du XXe siècle. Pour les intéressés, le premier mois d’abonnement n’est qu’à 1$, pour qui voudrait tenter la plateforme Tënk à un prix plus que raisonnable.

Disponible depuis le 24 avril sur tenk.ca

Je reste :

Festival

Sports et divertissements

Le Festival Transistor, un festival de balados qui se tiendra en ligne cette année, s’associe avec La fabrique culturelle pour présenter en direct un épisode de la deuxième saison du balado La vie secrète des libraires. Au programme : une discussion autour du livre Sports et divertissements de Jean-Philippe Baril-Guérard. L’épisode sera animé pour l’occasion par Julien Morissette et il sera accompagné par Catherine Brunet, Dominique Tardif ainsi que l’auteur du livre.

Ce soir à 20h sur facebook.com/transistormedia

Spectacle

Damien Robitaille

L’auteur-compositeur-interprète Damien Robitaille présentera jeudi, alors que toutes les salles de spectacle sont présentement fermées, un concert en direct de sa maison à Longueuil. Le musicien y proposera certains de ses plus grands succès, allant de Porc-Épic à Mot de passe en passant par Plein D’amour.

Jeudi à 15h sur la page Facebook Concert réconfortant : Damien Robitaille et ses grands succès

Spectacle

Amir Amiri

Dans le cadre du programme #CanadaEnPrestation du Centre national des Arts (CNA), le musicien Amir Amiri offrira ce soir un spectacle en direct via la page Facebook du CNA. L’artiste, originaire de l’Iran et s’étant installé au Canada en 1996 dans le cadre d’une résidence au Centre Banff, joue notamment du santour, un instrument persan de l’antiquité. Le musicien a remporté de nombreux prix à travers sa carrière en plus d’avoir participé à de nombreux projets internationaux dont les films Le Seigneur des Anneaux.

Jeudi soir à 19h sur la page Facebook «Amir Amiri FB Live Concert»

Balado

Avec la langue

Le Musée de la civilisation, situé à Québec, propose du contenu numérique depuis le début du confinement. L’institution propose maintenant, et ce depuis le 29 avril, le balado Avec la langue, un balado en quatre épisodes cherchant à réfléchir aux nombreuses facettes et couleurs de la langue française via des conversations entre des acteurs d’un même milieu, à savoir le sport, le rap, l’engagement et l’humour.

En ligne depuis le 29 avril sur mcq.org

Télé

Bodyguard

La série Bodyguard, produite par la BBC et largement acclamée par la critique, sera diffusée à partir de ce soir sur les ondes de Télé-Québec. Chaque épisode sera également accessible en ligne sur telequebec.tv pendant les 21 jours suivant sa diffusion à la télé. On y suit le parcours du héros de guerre David Budd, devenu garde du corps de la secrétaire générale Julia Montague, dont les politiques entrent en contradiction avec ses positions personnelles.

À partir de jeudi à 22h sur les ondes de Télé-Québec

EP

Tropi-Cléa 2 - Cléa Vincent

L’artiste Cléa Vincent dévoile à partir d’aujourd’hui un EP intitulé Tropi-Cléa 2, représentant le deuxième volet d’un projet musical aux sonorités plus «tropicales», lancé en 2017. La musicienne y propose six morceaux d’une pop très colorée aux influences latines.

Disponible depuis le 30 avril

Album

Légendes d’un peuple Tome VI - Alexandre Belliard

L’artiste Alexandre Belliard propose avec Légendes d’un peuple – Tome VI le sixième volet d’une série qu’il a lancé en 2012 et à travers laquelle il dévoile à chaque épisode un livre et un album de chansons originales cherchant à faire découvrir l'histoire de la francophonie des Amériques.

Disponible depuis le 21 avril

Livre

Ouvrir son cœur - Alexie Morin

L’autrice Alexie Morie proposait en 2018 un troisième livre en carrière à travers lequel elle revient sur son enfance, ponctuée d’humiliations, de secrets et de difficultés, à la manière d’un grand journal. Son roman a remporté le Prix des libraires 2019.

Disponible depuis octobre 2018