Je reste chez nous

Week-end du 1er au 3 mai 2020

Coup de cœur

DOCUMENTAIRE

The Last Dance

Attention amateurs de sports et surtout de basketball! La mini-série documentaire sportive The Last Dance est conçue pour vous. Elle vous transportera à la fin des années 90, où l’équipe des Chicago Bulls mène de plein front la ligue de la NBA. Au cours des dix épisodes, les grandes stars de l’époque telles que Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman dressent un portrait sans filtre de l'équipe mythique. Des archives et des témoignages nous transportent dans les coulisses avec ces jeunes athlètes où la gloire, l’argent et les femmes sont à portée de main, mais où la détresse, les abus de drogues et la déchéance font également irruption... *Sorti le 19 avril – disponible sur Netflix

Je reste

ACTIVITÉS WEB

Le Centre des sciences de Montréal : 20 ans et plus accessible que jamais

Malgré la fermeture du Centre des sciences de Montréal, dû à la COVID-19, l’établissement a tout même tenu à célébrer ses 20 ans, cette année, en mettant en place un programme en ligne pour divertir les parents et les enfants. Ces derniers trouveront sur le site web une mine d’activités ludiques, éducatives et gratuites, telles que le visionnement des films IMAX gratuits en ligne, des jeux et des expériences scientifiques à faire en famille. *Disponible dès aujourd’hui sur le site web www.centredessciencesdemontreal.com

SPORT

Défi Santé

Ce dimanche, l’équipe de Cardio Plein Air invite la population québécoise à se joindre eux pour l’événement Défi Santé. Lors de cette séance dominicale, Cardio Plein Air offrira gratuitement un entraînement de 45 minutes accessible à tous, peu importe leur âge et condition physique. Différents niveaux d’intensité seront aussi présentés, afin que les débutants tout comme les experts puissent profiter de l’expérience. *Ce dimanche à 10h15 sur la page Facebook - www.facebook.com/cardiopleinair

THÉÂTRE

Art à part : L’École nationale du théâtre du Canada offre des cours et des spectacles en ligne

Grâce à l’initiative Art à part qui soutient les artistes de la scène, l’École nationale du théâtre du Canada, veut mettre en lumière la création des étudiants canadiens. En effet, l’ÉNT rendra disponibles 10 cours en ligne, pour aider les étudiants à approfondir leur art. Puis, le projet de fin d’études des étudiants de la section anglaise, Le New Words Festival sera disponible en ligne. Parmi les spectacles, la pièce The Game, sera diffusée le 1er et le 2 mai, sur Zoom, en direct avec interaction du public. Enfin, ne manquez pas l’exposition virtuelle des étudiantes de deuxième année en scénographie présentant diverses œuvres de leur parcours scolaire. * Disponible dès demain sur expo-pigments.ca - FormationTheatre.ca et ent-nts.ca/en/new-words-2020-the-game

EP

Camping

L’auteur-compositeur-interprète Simon Alain présente son premier EP Camping, composé de six chansons country-folk qui nous transportent dans les grands espaces et la liberté. Les paroles et musicalité des pistes reflètent la fine sensibilité et la douceur de l’artiste. De son métier de forestier, Simon Alain sait comment nous faire nous faire vivre l’ambiance d’un feu de camp, au confort même de notre salon. La première chanson Les ouaouarons, dévoilée à l’automne dernier, donne déjà le ton de ce mini-album qui nous donne l’envie de découvrir la nature et de prendre l’air ! *Sorti le 1er mai

ÉVÉNEMENT

La relève – Salon Parents Enfants La Relève

Pour encourager les artisans locaux, rendez-vous à la première édition du Salon Parents Enfants La Relève, qui se veut un salon virtuelle interactif mettant en vedette les entrepreneurs d’ici comme Lulé Bébé, mme & co, Mamaloop et plusieurs autres. Les participants pourront donc échanger avec les exposants et faire des trouvailles uniques qui favorisent l’achat local. À l’image de la créativité et du savoir-faire québécois, plusieurs sujets seront aussi abordés avec des parcours thématiques, des espaces-conférences virtuels proposant des ateliers divers et même des coins de discussion en temps réels. *Jusqu’au 2 mai prochain sur le site web : salonparentsenfants.com

TÉLÉ

Seuls ensemble

L’animateur Pierre-Yves Lord pilotera à l’animation une nouvelle émission intitulée Seuls ensemble, dans lequel il invitera virtuellement des expatriés canadiens provenant de partout dans le monde. Ce rendez-vous présente des histoires humaines inspirantes et positives, en ces temps de pandémie. À chacun des épisodes, l’animateur prendra part à des conversations en visioconférence avec deux personnes résidant dans des villes différentes à l’extérieur du pays et aborderont avec humanité et humour le confinement. *Demain et dimanche à 12h15 sur les ondes de TV5

POLAR

Là où se trouve le coeur

La romancière Sara Lövestam livre son quatrième roman de la série du détective Kouplan. Toujours à Stockholm, Kouplan décide de tirer un trait sur sa vie d’avant de détective sans papiers. Il a désormais son permis de résidence en main et trouve boulot dans une bibliothèque. Toutefois, une chose continue de le tracasser: qu’est-il arrivé à son frère ? Parallèlement, dans la petite ville d’Uppsala, Victor Holmberg, plombier, se réveille toutes les nuits en sueur. Son passé le hante et les hommes qui le poursuivent refont surface. Puis, dans Hagsätra, neuf immigrants illégaux partagent un appartement de trois pièces et quand l’un d’entre eux est tué, tout le monde fait comme si de rien n’était... Ces trois histoires se rejoindront, alors que Kouplan est décidé à résoudre une fois pour toute, le mystère entourant son frère. *Sorti le 1er mai

RADIO

Dédé : Tellement longtemps

Afin de souligner les 20 ans du décès du légendaire André « Dédé » Fortin, l’émission spéciale Dédé : Tellement longtemps sera diffusé ce soir, sur les ondes d’Ici Musique. Avec la collaboration de Jimmy Bourgoin, le batteur des Colocs à l’époque, les auditeurs pourront se remémorer du grand héritage culturel et musical de ce chanteur, qui nous a quitté trop tôt. De plus, ICI MUSIQUE a demandé à deux artistes, soient Patrice Michaud et Lou-Adriane Cassidy, d’interpréterà leur manière deux chansons des Colocs : Juste une p’tite nuite et Le répondeur. *Ce soir à 20h sur les ondes d’ICI Musique