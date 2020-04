La télé sera le seul loisir jusqu’en 2021

Amateurs de théâtre, de musique, de concerts, de danse et de spectacles vivants, vous n’aurez que la télévision pour vous divertir jusqu’en 2021.

À moins qu’on trouve d’ici là un médicament qui puisse neutraliser le coronavirus. Encore faudrait-il que ce médicament puisse être fabriqué massivement et facile à administrer. Quant à un vaccin, n’y pensons pas. Au mieux, il pourrait être prêt en 2021. Mais il ne sera pas administré en priorité à ceux qui sont en manque de spectacles vivants !

À la mi-mars, comme ses homologues de tout le pays, le premier ministre François Legault a mis le Québec sur pause. Du jour au lendemain, tous les événements sociaux, culturels et sportifs furent annulés ainsi que les tournages de films et de séries. Les théâtres d’été ont suivi, puis tous les festivals, du plus petit jusqu’au plus grand.

LA FAMEUSE DISTANCIATION

Depuis, Justin Trudeau et François Legault répètent jusqu’à plus soif que la distanciation sociale restera en vigueur tant qu’il n’y aura pas de médicament ou de vaccin. Aussi bien dire que ce n’est pas demain la veille qu’on assistera à des spectacles et des concerts. Pas demain la veille non plus qu’on reprendra le tournage des films et des séries. À moins qu’on ne modifie singulièrement les intrigues et les façons de faire, ce qui apparaît presque impossible.

Même si Gary Bettman et d’autres promoteurs XXL entendent présenter leurs matchs de sport à huis clos, je ne crois pas que Lorraine Pintal ou Denise Filiatrault nourrissent les mêmes intentions pour le TNM ou le Rideau Vert. Pas plus que Madeleine Careau, la DG de l’Orchestre symphonique de Montréal, qui voudrait bien marquer le départ du chef Kent Nagano par un grand concert à la Maison symphonique, mais quand ?

Largement déficitaires, dépendants des subventions gouvernementales et de campagnes de souscription annuelles, le théâtre, la musique classique, la danse, l’opéra et tous les arts vivants ne peuvent exister sans les revenus de billetterie. Impossible de les rentabiliser par la télévision. Si c’était le cas, il y a longtemps que Radio-Canada aurait remis ses Beaux dimanches à l’affiche.

RENDEZ-VOUS EN JANVIER 2021 !

Les sports professionnels sont très différents. Il y a suffisamment de mordus pour rentabiliser le hockey, le baseball, la Formule 1, le tennis ou le golf seulement avec la télévision, car les droits que paient les diffuseurs sont exorbitants et sont beaucoup plus payants que la billetterie. On peut imaginer aussi que plusieurs matchs soient présentés sur des chaînes payantes comme on le fait avec la boxe et les arts martiaux. De plus, la plupart des athlètes seraient prêts à des concessions ponctuelles plutôt que de devoir vivre longtemps sans salaire.

Les mordus de cinéma sont peut-être les seuls qui pourront reprendre leurs habitudes d’ici à la fin de l’été, car les accommodements seraient simples. Les projections étant automatisées et le pourcentage moyen des assistances ne dépassant pas 30 %, il sera facile de faire en sorte que deux mètres séparent chaque spectateur de son voisin.

Chers amateurs de spectacles vivants, il faut se résigner à nous retrouver seulement en janvier 2021. Espérons-le, car si les tournages de films et de séries ne reprennent pas rapidement – ce qui semble être le cas –, la télévision n’aura alors pas beaucoup de neuf à présenter.