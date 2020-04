L’Accueil Bonneau reçoit 3000 masques

MONTRÉAL – L’Accueil Bonneau a reçu un don de 3000 masques par le Groupe JSV afin de lutter contre la COVID-19.

Les masques en question ont été livrés mercredi à cette ressource venant en aide aux sans-abri, à Montréal, a fait savoir l’entreprise.

«Le Groupe est fier de contribuer à la protection des Québécois et a choisi de faire don de 3000 masques à l’Accueil Bonneau afin d’aider les plus démunis, a-t-on indiqué, jeudi, par communiqué. C’est une cause qui tient à cœur au Groupe JSV et qui aidera à limiter la propagation du virus dans la population.»

Le Groupe JSV se spécialise dans l’outillage, la quincaillerie, la boulonnerie et les produits de santé et de sécurité.

L'entreprise a fourni, depuis le début de la crise sanitaire, des masques, des gels antibactériens, des lingettes désinfectantes, des visières et des désinfectants de surface aux services essentiels, aux institutions ainsi qu’à ses clients du secteur manufacturier.