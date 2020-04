Lafrenière et Crosby: «beaucoup de ressemblances»

Il y a longtemps où un joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a suscité autant d’attention qu’Alexis Lafrenière en marge d’un repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

À vrai dire, il faut remonter jusqu’en 2005, année de la sélection d’un certain... Sidney Crosby, pour trouver une saison où les regards ont autant été tournés vers le circuit junior québécois.

On connaît tous l’impact qu’a eu, et qu’a encore, Crosby dans la LNH. Mais qu’en est-il vraiment de Lafrenière? Après trois saisons à tout casser avec l’Océanic de Rimouski et un titre de joueur par excellence du dernier Championnat du monde de hockey junior, les spéculations le concernant vont bon train.

«Il est très bon, mais le sera-t-il autant que Crosby?»

Voilà une question qui revient sans cesse lorsque les amateurs discutent entre eux d’Alexis Lafrenière, le potentiel premier choix de la prochaine séance de sélection de la LNH.

En quête de réponses, le TVASports.ca s’est tourné vers un homme qui a vu évoluer les deux joueurs de très près, à deux époques différentes, alors qu’ils avaient tous les deux 18 ans.

Cet homme est Jocelyn Thibault. L’ancien gardien des Penguins a, en 2005, été le coéquipier de Crosby à sa première saison dans la LNH. Dans le cas de Lafrenière, il a vu l’équipe (Phoenix de Sherbrooke), dont il est aujourd’hui le directeur général, l’affronter à de multiples reprises. Disons qu’il est donc très bien placé pour comparer les deux joueurs!

«Alexis Lafrenière sera un joueur-vedette dans la LNH. Il n’y a aucun doute là-dessus.», lance d’abord Thibault.

«Est-ce que son impact sera le même que Sidney Crosby? Je ne suis pas prêt à mettre cette pression sur Alexis, mais je peux dire qu’il y a beaucoup de ressemblances dans leur façon de jouer.»

«Lafrenière, sur une glace, est extrêmement intelligent. Il fait des choses que peu de joueurs savent faire. C’est un gars d’instinct. Il est largement au-dessus de la moyenne. Il réalise des jeux un peu comme Sidney le faisait. Il va entrer en zone adverse et peut te sortir une passe savante que personne ne voit venir.»

Des styles très similaires

Au-delà de l’intelligence, Jocelyn Thibault voit également bien d’autres aspects qui relient Lafrenière et Crosby.

«Alexis, tout comme Sidney, n’est pas le gars qui a le meilleur tir des poignets ou le meilleur tir frappé au monde. Ce qui fait leur force, à tous les deux, c’est leur précision et leur capacité à surprendre le gardien à tous moments. Ils savent toujours à quel endroit lancer.»

«Lafrenière est une menace offensive constante, tout comme l’était Crosby au même âge.»

Les prochaines années nous diront quel genre de carrière aura le patineur natif de Saint-Eustache. Une chose demeure cependant certaine : il a tous les outils pour faire tourner bien des têtes dans le futur.