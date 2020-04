Levée de l’interdiction pour les propriétaires de chevaux

Les propriétaires de chevaux au Québec peuvent depuis jeudi aller prendre soin de leur animal en pension dans les écuries.

Depuis le début de la crise, les soins de base étaient assurés par les gestionnaires d’écurie qui étaient seuls à devoir s’occuper de plusieurs chevaux.

Les doléances des propriétaires de chevaux ont été entendues par le gouvernement.

«À partir d’aujourd’hui (jeudi), les propriétaires de chevaux vont pouvoir aller prodiguer des soins de base à leur animal. J’ai eu la confirmation», a déclaré Laurence Voyzelle, attachée de presse du ministre André Lamontagne.

La levée de l’interdiction a été prise de concert par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et le ministère de l’Éducation.

L’équitation étant classée comme une «activité de plein air», la majorité des écuries ont suspendu leurs activités à la demande du gouvernement au début de la crise, en maintenant seulement les soins de base aux chevaux. Plusieurs propriétaires s’inquiétaient de l’état de santé de leur animal.

Selon l’attachée de presse , cette autorisation ne comprend pas la reprise des activités de loisirs comme les cours d’équitation et les compétitions qui viendra à une date ultérieure.

«Faire marcher le cheval, le faire courir, cela est considéré comme un soin, donc, ce sera permis», a ajouté Mme Voyzelle.

«On veut répondre aux besoins de base des animaux. C’était à la charge des propriétaires d’écurie et on comprend que c’était lourd à porter. Bien entendu, il faudra respecter les consignes de la santé publique», a-t-elle dit.

Soulagement

Propriétaire d’une jument qu’elle n’a pas vue depuis 45 jours, Rose-Alie St-Hilaire de Shannon accueille la nouvelle avec un grand soulagement.

«C’est son côté mental que j’ai hâte de voir. Il est possible que ça soit plus difficile au début», a-t-elle mentionné.

Cheval Québec a fait plusieurs représentations auprès du gouvernement pour obtenir la levée de cette interdiction.

«On a développé un guide qui limite le nombre de personnes dans les centres équestres. Les propriétaires seront responsables d’établir des horaires pour limiter le nombre de personne», a ajouté Renée Lévesque, directrice du développement pour Cheval Québec.

Selon l’organisme, il existe pas moins de 500 écuries au Québec.

Cette ouverture ne règle pas tous les problèmes, mais elle est considérée comme un pas dans la bonne direction. Cheval Québec continue ses représentations afin que la pratique de l’équitation comme activité de plein air soit considérée parmi les premières à reprendre.

«Il faut penser à tous les centres équestres qui ont des chevaux à leur charge et pour lesquels ils ne reçoivent aucun revenu parce que les cours et les activités de location sont suspendus. On va se retrouver avec un problème de bien-être animal parce que les gens ne seront plus capables d’en prendre soin. Les refuges sont déjà pleins. Ça va exploser», prévient Mme Lévesque.