«On n’a pas encore gagné la bataille»

Le Québec est en mode réouverture avec la reprise des activités dans les écoles et certains commerces. Mais la situation ne s’améliore toujours pas dans les CHSLD et résidences pour aînés, où le nombre de personnes infectées continue d’augmenter. La ministre de la Santé, Danielle McCann, a reconnu hier que la situation doit être stabilisée davantage. On dénombre 6318 aînés déclarés positifs dans 288 résidences au Québec. Depuis une semaine, 46 établissements se sont ajoutés à liste des sites infectés, et 1409 nouvelles personnes ont reçu un résultat de test positif. Il y a aussi 87 résidences de plus où le taux d’infection est considéré critique. Ce tableau présente le total des personnes infectées dans chaque établissement ainsi que le nombre de nouveaux cas au cours des sept derniers jours.

CHSLD Herron | Dorval

Total : N.D.

La semaine dernière : 0

CHSLD Sainte-Dorothée | Laval

Total : 190

La semaine dernière : + 13

Vigi Mont-Royal | Mont-Royal

Total : 183

La semaine dernière : + 25

CHSLD Laurendeau | Montréal

Total : 181

La semaine dernière : + 11

Résidence Angelica | Montréal-Nord

Total : 146

La semaine dernière : + 53

Institut universitaire de gériatrie de Montréal | Montréal – Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Total : 143

La semaine dernière : + 22

Centre d’hébergement Yvon-Brunet | Montréal – Sud-Ouest Ville-Émard

Total : 131

La semaine dernière : + 16

Centre d’hébergement LaSalle | LaSalle

Total : 117

La semaine dernière : + 8

Centre multiservice de santé et de services sociaux Laflèche | Shawinigan

Total : 107

La semaine dernière : + 2

Les Floralies de LaSalle | Montréal – LaSalle

Total : 96

La semaine dernière : + 1

CHSLD Joseph-François-Perreault | Montréal – Saint-Michel

Total : 93

La semaine dernière : 0

Résidence Berthiaume-Du Tremblay | Montréal

Total : 92

La semaine dernière : + 34

Centre de soins prolongés Grace Dart | Montréal

Total : 90

La semaine dernière : + 20

CHSLD Marie-Victorin | Montréal

Total : 90

La semaine dernière : + 49

Centre d’hébergement Vigi Dollard-des-Ormeaux | Dollard-des-Ormeaux

Total : 89

La semaine dernière : 0

CHSLD + RPA Loggias Villa Val des Arbres | Laval

Total : 89

La semaine dernière : + 4

CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci | Montréal

Total : 88

La semaine dernière : + 10

Centre d’hébergement de Verdun | Montréal – Verdun

Total : 85

La semaine dernière : + 2

CHSLD Kastner | Montréal

Total : 84

La semaine dernière : + 5

Centre d’hébergement Jean-de-la-Lande | Montréal – Plateau-Mont-Royal

Total : 82

La semaine dernière : + 24

Centre d’hébergement René-Lévesque | Longueuil

Total : 78

La semaine dernière : + 12

Centre d’hébergement Champlain | Montréal – Verdun

Total : 76

La semaine dernière : + 9

Résidence L’Éden de Laval | Laval

Total : 75

La semaine dernière : + 22

CHSLD Fernand-Larocque | Laval

Total : 70

La semaine dernière : + 2

CHSLD Jeffery Hale | Québec – Sainte-Foy

Total : 67

La semaine dernière : + 26

Unité d’hébergement de l’Hôpital LaSalle | Montréal – LaSalle

Total : 66

La semaine dernière : 0

CHSLD La Pinière | Laval

Total : 65

La semaine dernière : + 2

Hôpital Marie-Clarac | Montréal-Nord

Total : 65

La semaine dernière : + 13

Centre d’hébergement Lachine | Lachin

Total : 63

La semaine dernière : + 13

Centre d’hébergement Alfred-Desrochers | Montréal – Côte-des-Neiges-NDG

Total : 60

La semaine dernière : + 1

CHSLD Nicolet | Montréal – Hochelaga-Maisonneuve

Total : 59

La semaine dernière : 0

Centre d’hébergement Saint-Andrew | Montréal

Total : 57

La semaine dernière : + 5

Centre d’hébergement Réal-Morel | Montréal – Verdun

Total : 55

La semaine dernière : + 10

CHSLD Valeo | Saint-Lambert

Total : 54

La semaine dernière : + 4

Centre d’hébergement des Seigneurs | Montréal – Sud-Ouest

Total : 53

La semaine dernière : + 15

CHSLD Le Royer | Montréal – Anjou

Total : 51

La semaine dernière : + 23

CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf | Saint-Lambert

Total : 51

La semaine dernière : + 11

Manoir Harwood | Vaudreuil

Total : 51

La semaine dernière : + 31

CHSLD Hope | Montréal

Total : 50

La semaine dernière : + 17

CHSLD de la Colline | Chicoutimi

Total : 49

La semaine dernière : + 4

Résidence Notre-Dame de la Victoire | Longueuil

Total : 48

La semaine dernière : + 2

Centre d’hébergement Louis-Riel | Montréal – Sud-Ouest Pointe-Saint-Charles

Total : 47

La semaine dernière : + 35

CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot | Montréal – Mercier-Ouest

Total : 47

La semaine dernière : + 6

CHSLD Henriette-Céré | Saint-Hubert

Total : 46

La semaine dernière : + 26

CHSLD Jean-Hubert-Biermans | Montréal – Mercier-Est

Total : 46

La semaine dernière : 0

CHSLD Jeanne-Le Ber | Montréal – Mercier-Ouest

Total : 46

La semaine dernière : + 2

Résidence Eva Lavaltrie | Lavaltrie

Total : 46

La semaine dernière : 0

Centre d’hébergement Vigi Pierrefonds | Montréal – Pierrefonds

Total : 45

La semaine dernière : + 19

CHSLD Éloria-Lepage | Montréal – Mercier-Ouest

Total : 44

La semaine dernière : + 8

Les Jardins Gordon | Montréal – Verdun

Total : 43

La semaine dernière : 0

CHSLD Paul-Lizotte | Montréal

Total : 42

La semaine dernière : + 17

Résidences Marie-Clothilde | Joliette

Total : 42

La semaine dernière : + 41

Centre d’hébergement des Moulins | Terrebonne

Total : 41

La semaine dernière : + 11

CHSLD de Saint-Laurent | Saint-Laurent

Total : 40

La semaine dernière : + 3

Centre d’hébergement Dorval | Dorval

Total : 39

La semaine dernière : + 4

CHSLD de la Rive | Laval

Total : 39

La semaine dernière : + 16

Résidence Soleil Manoir Sherbrooke | Sherbrooke

Total : 38

La semaine dernière : 0

Centre d’hébergement Floralies-de-Lachine | Lachine

Total : 37

La semaine dernière : + 36

Les Jardins d’Évangéline | Québec – Limoilou

Total : 37

La semaine dernière : + 37

Centre d’hébergement Nazaire-Piché | Lachine

Total : 36

La semaine dernière : + 1

CHSLD Émile McDuff | Repentigny

Total : 36

La semaine dernière : + 7

Résidence du Bonheur | Laval

Total : 35

La semaine dernière : - 1 *

CHSLD Champlain-De-Gouin | Montréal-Nord

Total : 30

La semaine dernière : + 7

CHSLD Pierre-Joseph-Triest | Montréal – Mercier-Est/Anjou

Total : 30

La semaine dernière : + 29

Résidence de Montarville | Boucherville

Total : 30

La semaine dernière : + 8

RPA Manoir Courville | Arrondissement Beauport

Total : 30

La semaine dernière : - 1*

Centre d’hébergement Denis-Benjamin-Viger | Île-Bizard

Total : 29

La semaine dernière : + 8

Centre d’hébergement Émilie-Gamelin | Montréal – Sainte-Marie

Total : 29

La semaine dernière : + 13

Château Beaurivage | Montréal-Nord

Total : 29

La semaine dernière : + 26

CHSLD de la Petite-Patrie | Montréal

Total : 29

La semaine dernière : + 2

Manoir Liverpool | Lévis – Saint-Romuald

Total : 29

La semaine dernière : + 1

CHSLD Saint-Georges | Montréal

Total : 28

La semaine dernière : + 6

CHSLD des Seigneurs | Boucherville

Total : 27

La semaine dernière : + 8

CHSLD Maison Paul-Triquet | Sainte-Foy

Total : 27

La semaine dernière : + 2

Maison L’Étincelle | Montréal – Verdun

Total : 27

La semaine dernière : + 2

Manoir du Havre | Maria

Total : 27

La semaine dernière : 0

S.E.C Ambiance IDS | Montréal – Île-de-Sœurs

Total : 27

La semaine dernière : 0

Centre d’hébergement Paul-Bruchési | Montréal – Plateau-Mont-Royal

Total : 26

La semaine dernière : + 5

Académie - Les Résidences Quatre saisons | Salaberry-de-Valleyfield

Total : 25

La semaine dernière : 0

Centre d’hébergement Paul-Émile-Léger | Montréal : Ville-Marie

Total : 25

La semaine dernière : + 8

Manoir Joie de Vivre | Sainte-Thérèse

Total : 25

La semaine dernière : + 13

Le Vivalis | Pointe-Claire

Total : 25

La semaine dernière : + 7

CHSLD-CLSC Mgr Paquin | Saint-Tite

Total : 24

La semaine dernière : + 2

Résidence Ferland | Danville

Total : 24

La semaine dernière : + 0

CHSLD Bourget | Pointe-aux-Trembles

Total : 23

La semaine dernière : + 8

Résidence De-La-Salle | Laval

Total : 23

La semaine dernière : + 6

St. Margaret | Westmount

Total : 23

La semaine dernière : + 0

CHSLD Centre Le Cardinal | Montréal – Ville-Marie

Total : 22

La semaine dernière : + 5

Maison Niverville | Trois-Rivières

Total : 22

La semaine dernière : + 2

Unité longue durée en santé mentale – CHRDL | Saint-Charles-Borromée

Total : 22

La semaine dernière : + 22

Centre d’hébergement St-Jacques | Saint-Jacques de Montcalm

Total : 21

La semaine dernière : + 2

CHSLD Paul-Gouin | Montréal

Total : 21

La semaine dernière : + 2

CHSLD Saint-Michel | Saint-Michel

Total : 21

La semaine dernière : + 8

Domaine des Forges inc. | Laval

Total : 21

La semaine dernière : + 14

Centre d’hébergement Repentigny | Repentigny

Total : 20

La semaine dernière : + 9

CHSLD Auclair | Montréal

Total : 20

La semaine dernière : + 14

CHSLD Légaré | Montréal

Total : 20

La semaine dernière : + 6

Héritage Plateau | Montréal – Plateau-Mont-Royal

Total : 20

La semaine dernière : 0

Place Kensington | Montréal

Total : 20

La semaine dernière : + 12

RPA Bleu Horizon | Rouyn-Noranda

Total : 20

La semaine dernière : 0

Centre d’hébergement Armand-Lavergne | Montréal – Plateau-Mont-Royal

Total : 19

La semaine dernière : + 11

Les Cèdres - Centre d’accueil | Saint-Laurent

Total : 19

La semaine dernière : + 10

Résidence Gingras | Laval

Total : 19

La semaine dernière : + 1

Résidence Lacordaire | Saint-Léonard

Total : 19

La semaine dernière : 0

Résidence Milles-Îles | Terrebonne

Total : 19

La semaine dernière : + 19

CHSLD de Saint-Jérôme | Saint-Jérôme

Total : 18

La semaine dernière : 0

CHSLD Judith-Jasmin | Montréal – Mercier-Est

Total : 18

La semaine dernière : 0

CHSLD Lionel-Émond | Gatineau (Hull)

Total : 18

La semaine dernière : + 7

CHSLD Bayview | Pointe-Claire

Total : 17

La semaine dernière : + 12

CHSLD Providence-St-Joseph | Montréal

Total : 16

La semaine dernière : + 8

CHSLD Robert-Cliche | Montréal – Rosemont–La Petite-Patrie

Total : 16

La semaine dernière : + 1

CHSLD Saint-Vincent-Marie | Saint-Laurent

Total : 16

La semaine dernière : + 7

Manoir King David | Côte-Saint-Luc

Total : 16

La semaine dernière : + 1

Résidence Tour Angrignon | LaSalle

Total : 16

La semaine dernière : 0

Maimonides | Côte-Saint-Luc

Total : 15

La semaine dernière : + 4

Résidence La Rosière inc. | Sainte-Julie

Total : 15

La semaine dernière : 0

Résidence Saint-Jean-sur-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu

Total : 15

La semaine dernière : + 2

Westmount One | Montréal

Total : 15

La semaine dernière : 0

Bellerive - Les Résidences Quatre Saisons | Salaberry-de-Valleyfield

Total : 14

La semaine dernière : + 1

CHSLD de Cartierville | Montréal

Total : 14

La semaine dernière : + 7

CHSLD Providence Notre-Dame-de-Lourdes | Hochelaga-Maisonneuve

Total : 14

La semaine dernière : + 3

Chartwell - Greenfield Park | Longueuil

Total : 13

La semaine dernière : 0

Résidence Beauharnois | Beauharnois

Total : 13

La semaine dernière : 0

Résidences Soleil St-Léonard | Montréal – Saint-Léonard

Total : 13

La semaine dernière : 0

Villa des Roseaux | Laval

Total : 13

La semaine dernière : + 1

Villa St-Alexis | La Baie

Total : 13

La semaine dernière : 0

Chartwell - Manoir Kirkland (rue Canvin) | Kirkland

Total : 12

La semaine dernière : + 5

Le Savignon | Lachine

Total : 12

La semaine dernière : + 1

Manoir Claudette Barré | Montréal

Total : 12

La semaine dernière : + 10

Pavillon Rigaud inc. | Trois-Rivières

Total : 12

La semaine dernière : + 1

CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence | Montréal

Total : 11

La semaine dernière : + 4

La Maison Dauphinelle | Saint-Basile-le-Grand

Total : 11

La semaine dernière : + 4

Les Jardins Latourelle (2014) inc. | Louiseville

Total : 11

La semaine dernière : 0

Manoir Beaconsfield | Beaconsfield

Total : 11

La semaine dernière : + 8

Résidence J.A. De Sève | Montréal : Ville-Marie

Total : 11

La semaine dernière : 0

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux

*correction du ministère

Le bilan du jour