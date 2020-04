«On s’ennuie de notre vie normale» -Marc Dupré

« On comprend et accepte la situation, mais on trouve ça triste », reconnaît Marc Dupré, à propos de la pandémie. Le chanteur, qui espère le retour de La Voix dans les prochains mois, a recommencé à travailler de nouvelles chansons dans son studio maison « dépoussiéré ».

Père de trois ados de 14 à 18 ans, Marc Dupré tente de les rassurer sur la crise actuelle, même s’il est lui-même dans l’inconnu. « Mes enfants me demandent s’ils pourront faire des feux cet été avec leurs amis. Je ne suis même pas capable de leur dire ce qui va arriver. On est toujours dans le doute et dans l’attente de se faire dire ce qui se passe au jour le jour. »

Son garçon de 14 ans a vu sa saison de soccer annulée. Et sa fille, qui est en cinquième secondaire, a appris qu’elle n’aurait pas de bal de finissants. « Ça faisait trois ans qu’elle y pensait, à son bal, dit le chanteur. Quand elle l’a su, il y a quelques jours, elle était triste. »

Marc Dupré mentionne s’ennuyer de sa vie d’avant. « Quand t’es dedans, c’est un peu acquis. Mais quand tu la perds, tu vois à quel point c’est important. Ma mère, même si je lui parle sur FaceTime, je m’ennuie qu’elle vienne chez moi, qu’on se fasse des petits soupers. »

Il se met toutefois à rapidement relativiser la situation. « On ne peut pas se plaindre, le confinement se passe bien. On est beaucoup sensibles aux autres. Ma sœur travaille dans un CHSLD. Des fois, je l’appelle et je sais que ce n’est pas facile. Elle travaille là depuis des années. Elle a des enfants, une famille. Elle se met en danger. J’ai beaucoup de respect pour elle, pour tous ceux qui font ça. Nous, on est confinés, mais on est en santé, on ne manque de rien. »

« Ça me fait rêver »

Incapable de rester en place sans rien faire, Marc Dupré a décidé de dépoussiérer son studio au sous-sol de sa maison. « J’avais arrêté de l’utiliser parce que d’autres personnes avaient des studios beaucoup plus élaborés. Mais là, on peut tout faire à distance et j’ai un ami qui contrôle mon ordinateur de chez lui (rires). Je m’amuse avec ça. Je suis retombé dans mes vieilles habitudes d’écrire. »

Confinement oblige, le chanteur a aussi passé beaucoup de temps à regarder des séries télé. Parmi ses coups de cœur, il nomme Tiger King. « J’adore ça, des affaires romancées avec la vraie histoire. Ça me fait capoter. Je trouve qu’il y a du monde fucké ! C’est intéressant parce que c’est tellement loin de ce que je fais. »

Toujours du côté documentaire, il regarde présentement la série The Last Dance, sur l’épopée des Bulls de Chicago, avec Michael Jordan. « C’est écœurant ! Ça me fait rêver. Je vois que tout est possible dans la vie. C’est le fun de voir d’où la personne vient. Ça m’intéresse beaucoup. »

Dans les séries de fiction, il a dévoré Ozark. « C’est la série que je regarde le plus rapidement, dit-il. Chaque fois, je la regarde et je dois attendre un an avant qu’ils sortent autre chose. J’aurais aimé l’attraper bien en retard et pouvoir regarder tout en rafale. »

Grand mélomane, Marc Dupré écoute aussi constamment de la musique. Dans ses coups de cœur des dernières semaines, il nomme la nouvelle chanson de FouKi avec Alicia Moffett, Ciel (« c’est jeune, fresh, vraiment bon ») et la chanson Sur mon épaule, des Cowboys Fringants (« les paroles, les images, c’est tellement bien raconté, je les aime d’amour, eux »).

Les suggestions de Marc Dupré

Séries documentaires

Tiger King

The Last Dance

Séries fictives