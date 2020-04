Prix Iris: une nomination de plus pour «Matthias et Maxime» de Xavier Dolan

Plus récent long métrage de Xavier Dolan, «Matthias et Maxime» a obtenu sa place dans la catégorie du Film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec pour les prochains prix Iris, une semaine après le dévoilement des nominations.

• À lire aussi: Prix Iris: les réalisatrices à l’honneur

• À lire aussi: Gala en confinement

D’abord écartée de cet honneur, l’oeuvre a rejoint les titres «Antigone», «La femme de mon frère», «Genèse», «Kuessipan» et «Répertoire des villes disparues» après que l’organisation de Québec Cinéma ait reçu les données complètes permettant le bon calcul pour cette catégorie. Avec cette citation, «Matthias et Maxime» en compte maintenant sept.

Les trois films qui arrivent en tête des nominations des prochains prix Iris sont «Il pleuvait des oiseaux» (13), «La femme de mon frère» (11) et «Mafia Inc» (10). On ne sait toutefois pas encore comment et quand les gagnants des différentes catégories récompensant le meilleur du septième art québécois seront connus, le Gala Québec Cinéma - prévu le 7 juin - ayant été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Drame porté par Gabriel D’Almeida Freitas et Xavier Dolan dans les rôles principaux, «Matthias et Maxime» raconte l’histoire de deux grands amis qui doivent tracer la frontière entre l’amitié et l’amour après avoir échangé un baiser durant le tournage d’un court métrage.