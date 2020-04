Quoi regarder à la télévision vendredi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 1er mai.

«L’école à la maison»

Encore indécis sur le fait de renvoyer – ou pas – vos enfants à l’école à la mi-mai? Pour l’instant, Télé-Québec continue d’offrir sa programmation spéciale dédiée aux apprentissages scolaires en semaine. En avant-midi, les bambins du primaire font «L’école à la maison» avec les animateurs Anaïs Favron et Pascal Morrissette et apprennent une foule de notions intéressantes à travers des capsules, jeux et défis de toutes sortes. Vendredi, 10h30, Télé-Québec.

Photo TVA, Pierre Crepo

«Les beaux malaises»

Entrecouper la journée en riant des déboires de Martin Matte avec son grille-pain défectueux, ça vous dit? Il y a déjà six ans que la première saison des délicieux «Beaux malaises» de l’humoriste a été diffusée pour la première fois, et ceux-ci restent un bonbon à regarder en 2020... en attendant la suite promise par leur créateur! Vendredi, 11h30, Prise 2.

«Le gâteau de la dernière chance»

Pour payer ses dettes et sauver sa maison, une mère célibataire (Kimberly Elise) entreprend de vendre ses gâteaux aux pommes partout à travers le monde et obtient subitement le soutien inespéré des médias. Vendredi, 13h, MOI ET CIE.

Photo Courtoisie

«Le tricheur»

Avant d’entamer la fin de semaine avec l’équipe de «Salut Bonjour week-end», retrouvez Ève-Marie Lortie, Vincent Dessureault, Alexandre Dubé, Jean-Michel Bourque et Geneviève Hébert-Dumont dans la dernière manche de leur joute au «Tricheur». Vendredi, 18h30, TVA.

«Une maison pour la vie»

Nouveauté mettant en vedette les prolifiques Frères Scott, si affectionnés des passionnés d’immobilier. Dans «Une maison pour la vie», le duo Drew et Jonathan Scott se donne comme mission d’aider des couples à rénover leur résidence. Non pas pour revendre le logis à profit, mais pour en faire un nid confortable pour la vie, qu’on ne voudra plus quitter! Avec leurs guides, les amoureux visitent ainsi des demeures fraîchement rénovées, et Jonathan leur propose des concepts pour réinventer les habitations. Vendredi, 19h, CASA.

Photo AFP

Hommage à Alain Delon

Studiocanal consacre une soirée à l’illustre acteur français Alain Delon, qui célébrera ses 85 ans en novembre prochain, en présentant un enchaînement de trois de ses films : «Flic story», de Jacques Deray, avec Jean-Louis Trintignant, «Armaguedon», d’Alain Jessua, et «Notre histoire», de Bertrand Blier, avec Nathalie Baye et Gérard Darmon. Vendredi, dès 20h, Studiocanal.

«Au pic et à la pelle»

Alors que s’achève la première saison d’«Au pic et à la pelle», Mathieu Sévigny et son équipe fouillent les berges de Pike River en prévision de la construction d’un pont et d’une autoroute. Le chantier a pris du retard, mais l’esprit de camaraderie motive le groupe à continuer. Vendredi, 21h, Historia.