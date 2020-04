Une IA ne peut pas s’accréditer de brevets, tranche le Bureau américain

WASHINGTON | Une intelligence artificielle ne peut pas s’accréditer de brevet, a tranché le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO).

Dans une décision rendue en janvier et obtenue par CNN, l’USPTO a limité l’enregistrement de brevets qu’aux seules «personnes physiques», et a rejeté le dépôt de deux brevets créés par Dabus, une intelligence artificielle conçue par le physicien et fondateur de l'entreprise de systèmes neuronaux Imagination Engines, Stephen Thaler.

Les deux brevets concernaient un contenant de nourriture et une lampe de poche. Selon le dossier de l’USPTO, Thaler a nommé Dabus une «machine à créativité» et voulait qu’elle obtienne le plein crédit pour les inventions.

Le dossier indique que Thaler a fait valoir que «permettre à une machine d’être répertoriée comme inventeur encouragerait l’innovation en utilisant des systèmes d’IA.»

L’USPTO justifie ce refus par une décision «philosophique» de 1994 de la Cour de justice fédérale qui indiquait que «la conception est la pierre angulaire de l’inventivité, de la complétion de la part mentale de l’invention. C’est la formation dans l’esprit de l’inventeur, d’une idée définitive et permanente de l’invention complète et opérante» qui définit ce qu’est une conception.

Cette décision a en accord avec celles prises par les autorités des brevets en Europe et au Royaume-Uni, qui ont aussi rejeté la demande de Stephen Thaler.