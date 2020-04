Une prime COVID-19 demandée chez Hydro

Des employés d’Hydro-Québec ont réclamé une prime pour le simple fait de se présenter au travail pendant la pandémie de COVID-19, une revendication rejetée du revers de la main par la direction de la société d’État, a appris le Journal.

« Est-ce que les employés qui travaillent vont avoir une prime, contrairement à ceux qui (travaillent) à la maison ou qui ne travaillent pas ? C’est une question qu’on a reçue de plusieurs », affirme le président d’HQ Distribution, Éric Fillion, dans une vidéo destinée aux employés.

« Je vais répondre simplement : il n’y a pas de prime prévue », répond le patron de cette division chargée de l’approvisionnement en électricité du Québec.

Rappelons que le gouvernement Legault a offert une prime de 8 % aux professionnels de la santé de première ligne, et une autre de 4 % aux autres employés du réseau en raison des conditions très difficiles qui y règnent. À l’inverse, la situation n’a pas véritablement changé chez Hydro, si ce n’est que la vaste majorité du personnel se trouve actuellement en télétravail.

Travailler, un privilège

Dans la vidéo, M. Fillion rappelle que la direction a renoncé à des augmentations salariales par solidarité avec les clients qui ont perdu leur emploi. « On est privilégiés de faire le métier qu’on fait et de supporter la population et d’avoir les conditions (salariales) qu’on a en ce moment », a-t-il rappelé aux employés.

En coulisse, cette requête a fait sursauter. « La demande était assez forte pour qu’on juge nécessaire d’en parler devant tout le monde », dit-on, rappelant que la situation des employés d’Hydro-Québec n’a rien à voir avec ceux du système de santé.

La plupart du personnel est en télétravail, la principale exception étant les employés de métier.

À la tête du syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec, Stéphane Michaud confirme avoir reçu des demandes en ce sens. La prime n’a toutefois pas fait l’objet de revendications syndicales ou de discussions avec la direction, dit-il

« Le syndicat n’a pas fait cette demande. Le plus important pour nous, c’est la santé et la sécurité », dit-il. Il juge toutefois cette demande « légitime ».

Priorité santé mentale

Par ailleurs, la nouvelle présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, a également profité de cette rencontre virtuelle avec le personnel pour passer un message clair à ses employés : la santé mentale est cruciale en cette période difficile.

« Que vous soyez fatigués, que ça fasse juste trop, que vous vous inquiétez de quelqu’un dans votre entourage... N’hésitez pas du tout à consulter le Programme d’aide aux employés. Moi je n’ai pas hésité à le faire (par le passé). Ça a sauvé ma santé mentale », a-t-elle insisté.